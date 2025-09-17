https://ria.ru/20250917/estonija-2042424260.html
В Эстонии могут продать машины, брошенные на границе с Россией, пишут СМИ
В Эстонии могут продать машины, брошенные на границе с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2025
В Эстонии могут продать машины, брошенные на границе с Россией, пишут СМИ
Власти Эстонии могут начать продавать автомобили, оставленные на парковке у контрольно-пропускного пункта "Койдула" на границе с Россией больше, чем на... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:44:00+03:00
2025-09-17T11:44:00+03:00
2025-09-17T11:44:00+03:00
в мире
эстония
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896071851_0:73:1412:867_1920x0_80_0_0_b5740a12541348d3e5f5cbd054406a21.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Эстонии могут начать продавать автомобили, оставленные на парковке у контрольно-пропускного пункта "Койдула" на границе с Россией больше, чем на разрешенные трое суток, сообщает телерадиокомпания ERR. Руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси сообщил телерадиокомпании, что на въезде на парковку указано ограничение в 72 часа и требование обозначить дату и время начала стоянки. Если владелец машины письменно не заверил эти данные или если транспортное средство находится на парковке дольше 72 часов, то с октября такие автомобили будут эвакуировать. "Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах (на владение автомобилем - ред.), то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение", - говорится в материале ERR. Якси также отметил, что помимо бесплатной 72-часовой стоянки у КПП "Койдула" есть и платная парковка, однако некоторые автомобилисты предпочитают оставлять машины на обочинах или в лесу, нередко на муниципальной или частной земле. По словам чиновника, в таких случаях эвакуацию могут организовать местные власти или землевладельцы.
https://ria.ru/20250915/medvedev-2041970178.html
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896071851_80:0:1332:939_1920x0_80_0_0_ad70234dbbc1af6957d240ee6da89a7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, россия
В Эстонии могут продать машины, брошенные на границе с Россией, пишут СМИ
ERR: Эстония с октября может начать продавать оставленные на границе с РФ машины
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Эстонии могут начать продавать автомобили, оставленные на парковке у контрольно-пропускного пункта "Койдула" на границе с Россией больше, чем на разрешенные трое суток, сообщает телерадиокомпания ERR.
Руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии
Сийм Якси сообщил телерадиокомпании, что на въезде на парковку указано ограничение в 72 часа и требование обозначить дату и время начала стоянки. Если владелец машины письменно не заверил эти данные или если транспортное средство находится на парковке дольше 72 часов, то с октября такие автомобили будут эвакуировать.
"Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах (на владение автомобилем - ред.), то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение", - говорится в материале ERR.
Якси также отметил, что помимо бесплатной 72-часовой стоянки у КПП "Койдула" есть и платная парковка, однако некоторые автомобилисты предпочитают оставлять машины на обочинах или в лесу, нередко на муниципальной или частной земле. По словам чиновника, в таких случаях эвакуацию могут организовать местные власти или землевладельцы.