В Эстонии могут продать машины, брошенные на границе с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Эстонии могут начать продавать автомобили, оставленные на парковке у контрольно-пропускного пункта "Койдула" на границе с Россией больше, чем на разрешенные трое суток, сообщает телерадиокомпания ERR. Руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси сообщил телерадиокомпании, что на въезде на парковку указано ограничение в 72 часа и требование обозначить дату и время начала стоянки. Если владелец машины письменно не заверил эти данные или если транспортное средство находится на парковке дольше 72 часов, то с октября такие автомобили будут эвакуировать. "Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах (на владение автомобилем - ред.), то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение", - говорится в материале ERR. Якси также отметил, что помимо бесплатной 72-часовой стоянки у КПП "Койдула" есть и платная парковка, однако некоторые автомобилисты предпочитают оставлять машины на обочинах или в лесу, нередко на муниципальной или частной земле. По словам чиновника, в таких случаях эвакуацию могут организовать местные власти или землевладельцы.

