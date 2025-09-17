Рейтинг@Mail.ru
11:44 17.09.2025
В Эстонии могут продать машины, брошенные на границе с Россией, пишут СМИ
В Эстонии могут продать машины, брошенные на границе с Россией, пишут СМИ
в мире
эстония
россия
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Эстонии могут начать продавать автомобили, оставленные на парковке у контрольно-пропускного пункта "Койдула" на границе с Россией больше, чем на разрешенные трое суток, сообщает телерадиокомпания ERR. Руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси сообщил телерадиокомпании, что на въезде на парковку указано ограничение в 72 часа и требование обозначить дату и время начала стоянки. Если владелец машины письменно не заверил эти данные или если транспортное средство находится на парковке дольше 72 часов, то с октября такие автомобили будут эвакуировать. "Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах (на владение автомобилем - ред.), то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение", - говорится в материале ERR. Якси также отметил, что помимо бесплатной 72-часовой стоянки у КПП "Койдула" есть и платная парковка, однако некоторые автомобилисты предпочитают оставлять машины на обочинах или в лесу, нередко на муниципальной или частной земле. По словам чиновника, в таких случаях эвакуацию могут организовать местные власти или землевладельцы.
эстония
россия
в мире, эстония, россия
В мире, Эстония, Россия
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Эстонии могут начать продавать автомобили, оставленные на парковке у контрольно-пропускного пункта "Койдула" на границе с Россией больше, чем на разрешенные трое суток, сообщает телерадиокомпания ERR.
Руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси сообщил телерадиокомпании, что на въезде на парковку указано ограничение в 72 часа и требование обозначить дату и время начала стоянки. Если владелец машины письменно не заверил эти данные или если транспортное средство находится на парковке дольше 72 часов, то с октября такие автомобили будут эвакуировать.
"Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах (на владение автомобилем - ред.), то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение", - говорится в материале ERR.
Якси также отметил, что помимо бесплатной 72-часовой стоянки у КПП "Койдула" есть и платная парковка, однако некоторые автомобилисты предпочитают оставлять машины на обочинах или в лесу, нередко на муниципальной или частной земле. По словам чиновника, в таких случаях эвакуацию могут организовать местные власти или землевладельцы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Медведев прокомментировал визит министра обороны Эстонии в Киев
15 сентября, 10:16
 
В миреЭстонияРоссия
 
 
