ЕС признал, что полностью отделить Индию от России невозможно - РИА Новости, 17.09.2025
16:01 17.09.2025
ЕС признал, что полностью отделить Индию от России невозможно
Полностью отделить Индию от России невозможно, у Евросоюза нет иллюзий на этот счёт, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии... РИА Новости, 17.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Полностью отделить Индию от России невозможно, у Евросоюза нет иллюзий на этот счёт, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров, где обсуждался план по укреплению отношений с Индией. Газета Financial Times в понедельник со ссылкой на неназванных европейских чиновников и дипломатов сообщила, что Евросоюз обеспокоен и считает "постыдной" проблемой для себя участие военных Индии в российско-белорусских совместных стратегических учениях "Запад-2025" на фоне торговых переговоров Индии и ЕС. "Мы также обсуждали вопрос о том, возможно ли полностью отделить Индию от России, учитывая также их историю, я не думаю, что у нас есть иллюзии на этот счет. Проблемы, которые возникают у нас в отношениях между собой (ЕС и Индия – ред.), очень ясны, мы пытаемся решить их в ходе переговоров", - сказала она. Каллас уточнила, что участие Индии в учениях "Запад-2025" с РФ и покупка российской нефти являются препятствиями на пути укрепления отношений Евросоюза с Индией. Коалиционная группировка войск была создана в ходе российско-белорусских совместных стратегических учений "Запад-2025" для отработки разгрома агрессора в приграничных районах Союзного государства, в нее вошли военные из Белоруссии, Бангладеш, Индии и Ирана. Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Полностью отделить Индию от России невозможно, у Евросоюза нет иллюзий на этот счёт, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров, где обсуждался план по укреплению отношений с Индией.
Газета Financial Times в понедельник со ссылкой на неназванных европейских чиновников и дипломатов сообщила, что Евросоюз обеспокоен и считает "постыдной" проблемой для себя участие военных Индии в российско-белорусских совместных стратегических учениях "Запад-2025" на фоне торговых переговоров Индии и ЕС.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Еврокомиссия обсудит с Индией вопрос отношений с Россией, заявила Каллас
14:13
"Мы также обсуждали вопрос о том, возможно ли полностью отделить Индию от России, учитывая также их историю, я не думаю, что у нас есть иллюзии на этот счет. Проблемы, которые возникают у нас в отношениях между собой (ЕС и Индия – ред.), очень ясны, мы пытаемся решить их в ходе переговоров", - сказала она.
Каллас уточнила, что участие Индии в учениях "Запад-2025" с РФ и покупка российской нефти являются препятствиями на пути укрепления отношений Евросоюза с Индией.
Коалиционная группировка войск была создана в ходе российско-белорусских совместных стратегических учений "Запад-2025" для отработки разгрома агрессора в приграничных районах Союзного государства, в нее вошли военные из Белоруссии, Бангладеш, Индии и Ирана.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин отметил большой вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии
09:12
 
