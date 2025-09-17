ЕС признал, что полностью отделить Индию от России невозможно
Каллас считает невозможным полностью отделить Индию от РФ
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Полностью отделить Индию от России невозможно, у Евросоюза нет иллюзий на этот счёт, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров, где обсуждался план по укреплению отношений с Индией.
Газета Financial Times в понедельник со ссылкой на неназванных европейских чиновников и дипломатов сообщила, что Евросоюз обеспокоен и считает "постыдной" проблемой для себя участие военных Индии в российско-белорусских совместных стратегических учениях "Запад-2025" на фоне торговых переговоров Индии и ЕС.
"Мы также обсуждали вопрос о том, возможно ли полностью отделить Индию от России, учитывая также их историю, я не думаю, что у нас есть иллюзии на этот счет. Проблемы, которые возникают у нас в отношениях между собой (ЕС и Индия – ред.), очень ясны, мы пытаемся решить их в ходе переговоров", - сказала она.
Каллас уточнила, что участие Индии в учениях "Запад-2025" с РФ и покупка российской нефти являются препятствиями на пути укрепления отношений Евросоюза с Индией.
Коалиционная группировка войск была создана в ходе российско-белорусских совместных стратегических учений "Запад-2025" для отработки разгрома агрессора в приграничных районах Союзного государства, в нее вошли военные из Белоруссии, Бангладеш, Индии и Ирана.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.