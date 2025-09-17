https://ria.ru/20250917/es-2042504833.html

Bloomberg: ЕС обсудит использование замороженных российских активов

Bloomberg: ЕС обсудит использование замороженных российских активов - РИА Новости, 17.09.2025

Bloomberg: ЕС обсудит использование замороженных российских активов

17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министры финансов стран ЕС могут обсудить использование замороженных российских активов на встрече в Копенгагене на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Ожидается, что тему поднимут министры финансов ЕС на встрече в Копенгагене на этой неделе", - пишет издание. В сообщении подчеркнули, что "в идеале" решение должны принять на саммите лидеров ЕС, который пройдет 23-24 октября. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

