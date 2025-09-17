Euroclear не получил от ЕС предложений по использованию российских активов

Рейтинг@Mail.ru
14:37 17.09.2025
россия
европа
украина
сергей лавров
евросоюз
euroclear
еврокомиссия
санкции в отношении россии
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, пока не получил от ЕС конкретных предложений по их использованию, но знает о существовании идей, заявили РИА Новости в пресс-службе депозитария. В среду газета Financial Times сообщила, что в ЕС обсуждают использование российских активов для помощи Киеву через покупку облигаций блока или управление ими посредством целевого механизма. "Мы знаем о множестве идей, разговоров и дискуссий (насчет использования замороженных российских активов – ред.), но мы не в состоянии комментировать до тех пор, пока не поступит конкретное предложение", - ответили в пресс-службе на вопрос, были ли представлены конкретные предложения от ЕС или Еврокомиссии по использованию активов РФ. Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью Financial Times допустил, что страна может согласиться на более рискованное обращение с замороженными российскими активами, но предложил разделить правовые риски и юридическую ответственность за меры в отношении активов РФ в Европе между всеми странами ЕС. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
россия
европа
украина
россия, европа, украина, сергей лавров, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Европа, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, пока не получил от ЕС конкретных предложений по их использованию, но знает о существовании идей, заявили РИА Новости в пресс-службе депозитария.
В среду газета Financial Times сообщила, что в ЕС обсуждают использование российских активов для помощи Киеву через покупку облигаций блока или управление ими посредством целевого механизма.
"Мы знаем о множестве идей, разговоров и дискуссий (насчет использования замороженных российских активов – ред.), но мы не в состоянии комментировать до тех пор, пока не поступит конкретное предложение", - ответили в пресс-службе на вопрос, были ли представлены конкретные предложения от ЕС или Еврокомиссии по использованию активов РФ.
Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью Financial Times допустил, что страна может согласиться на более рискованное обращение с замороженными российскими активами, но предложил разделить правовые риски и юридическую ответственность за меры в отношении активов РФ в Европе между всеми странами ЕС.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
РоссияЕвропаУкраинаСергей ЛавровЕвросоюзEuroclearЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
