Эксперт назвал перспективные регионы для Минэнерго России

18:03 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/ekspert-2042548083.html
© Министерство энергетики Российской ФедерацииМинистерство энергетики Российской Федерации
© Министерство энергетики Российской Федерации
Министерство энергетики Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наиболее перспективными регионами для открытия заграничных представительств Минэнерго РФ являются Азия, Ближний Восток, Латинская Америка и частично Африка, а назначение энергоатташе при дипмиссиях понадобится для представления интересов министерства в странах, где открытие отдельного представительства затруднено, сообщил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
Минэнерго РФ предложило инициативу по созданию загранаппарата министерства для интенсификации взаимоотношений с зарубежными партнерами во всех отраслях ТЭК, сообщали ранее РИА Новости в ведомстве. Речь идет не только о развитии экспорта энергоресурсов, но и о разработке новых, не привязанных к западным отраслевых стандартов, а также об экспорте российских цифровых решений в ТЭК на международные рынки.
"Наиболее перспективными для открытия представительств я бы отметил регионы, где РФ уже активно ведет сотрудничество или заинтересована в развитии партнерства по линии ТЭК - это страны Азии (Китай, Индия, Вьетнам), Ближнего Востока (Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия), а также Латинская Америка (Венесуэла, Бразилия) и некоторые страны Африки (Алжир, Египет, Нигерия)", - сказал Гулиев.
По мнению эксперта, создание загранпредставительств Минэнерго повысит эффективность международного сотрудничества, но требует четкого юридического и дипломатического сопровождения на всех этапах реализации.
В ряде государств для ведомственных представительств могут возникнуть барьеры, связанные с предоставлением дипломатического иммунитета или ограничениями по продвижению государственных интересов для иностранных министерств, отметил эксперт.
"К инициативе создания зарубежных представительств Минэнерго тесно примыкает идея назначения специальных энергоатташе при дипломатических или торговых миссиях России... Энергоатташе может быть эффективной временной или постоянной формой представления интересов российского Минэнерго в странах, где открытие отдельного представительства затруднено", - добавил Гулиев.
По словам собеседника агентства, международная практика поддерживает назначение энергоатташе (по аналогии с торговыми и военно-техническими атташе). Такая структура уже действует, например, в США, Китае, некоторых европейских странах.
