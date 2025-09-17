Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Молдавии призвал вернуть Конституцию 2000 года - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/eks-prezident-2042376702.html
Экс-президент Молдавии призвал вернуть Конституцию 2000 года
Экс-президент Молдавии призвал вернуть Конституцию 2000 года - РИА Новости, 17.09.2025
Экс-президент Молдавии призвал вернуть Конституцию 2000 года
После парламентских выборов в Молдавии депутатам нужно вернуть конституцию 2000 года, создать рабочий кабинет министров и снять все ограничения со СМИ, заявил в РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T05:38:00+03:00
2025-09-17T05:38:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
белоруссия
владимир воронин
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736657724_24:0:1967:1093_1920x0_80_0_0_55e66e52184c4f415e637a3f4c5cdbd7.jpg
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. После парламентских выборов в Молдавии депутатам нужно вернуть конституцию 2000 года, создать рабочий кабинет министров и снять все ограничения со СМИ, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. Проведение парламентских выборов запланировано в Молдавии на 28 сентября. "(Новый парламент должен начать - ред.) с приведения в порядок конституции. Вернуться к конституции 2000-го года и поставить все на место… Надо сформировать дееспособный кабинет министр. Во-первых, посмотреть сколько нам нужно министров. Белоруссия, которая кормит нас молоком, фруктами и овощами, имеет 9 министров, а у нас 16", - заявил Воронин. Он отметил, что пересмотреть надо и саму структуру парламента, поставить во главе комиссией тех, кто имеет реальный опыт управления. Воронин допускает, что законодательному органу может понадобиться отличная от привычной форма работы, учитывая чрезвычайную ситуацию, которая сложилась в стране. "Надо снять все ограничения, которые они за эти годы ввели на работу медийных источников информации. Все ограничения. Снять все запреты со всех каналов, которые они закрыли. Надо дать людям воздух, надо дать им волю, глаза, уши, чтобы они слышали, соображали, что происходит в стране, потому что сейчас односторонняя информация идет через каналы, подчиненные румынским структурам", - добавил экс-президент. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250917/moldavija-2042370204.html
https://ria.ru/20250916/dodon-2042221221.html
молдавия
кишинев
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736657724_273:0:1870:1198_1920x0_80_0_0_f5faef50bbe469190179c0937874665b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, белоруссия, владимир воронин, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Белоруссия, Владимир Воронин, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Экс-президент Молдавии призвал вернуть Конституцию 2000 года

Экс-глава Молдавии Воронин призвал вернуть конституцию и снять запреты со СМИ

© Sputnik / OsmatescoВладимир Воронин
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Sputnik / Osmatesco
Владимир Воронин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. После парламентских выборов в Молдавии депутатам нужно вернуть конституцию 2000 года, создать рабочий кабинет министров и снять все ограничения со СМИ, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин.
Проведение парламентских выборов запланировано в Молдавии на 28 сентября.
Акция протеста оппозиции в Молдове - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Экс-президент Молдавии предупредил о риске протестов из-за нищеты
03:27
"(Новый парламент должен начать - ред.) с приведения в порядок конституции. Вернуться к конституции 2000-го года и поставить все на место… Надо сформировать дееспособный кабинет министр. Во-первых, посмотреть сколько нам нужно министров. Белоруссия, которая кормит нас молоком, фруктами и овощами, имеет 9 министров, а у нас 16", - заявил Воронин.
Он отметил, что пересмотреть надо и саму структуру парламента, поставить во главе комиссией тех, кто имеет реальный опыт управления. Воронин допускает, что законодательному органу может понадобиться отличная от привычной форма работы, учитывая чрезвычайную ситуацию, которая сложилась в стране.
"Надо снять все ограничения, которые они за эти годы ввели на работу медийных источников информации. Все ограничения. Снять все запреты со всех каналов, которые они закрыли. Надо дать людям воздух, надо дать им волю, глаза, уши, чтобы они слышали, соображали, что происходит в стране, потому что сейчас односторонняя информация идет через каналы, подчиненные румынским структурам", - добавил экс-президент.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Власти Молдавии после выборов атакуют оппозиционеров, заявил Додон
Вчера, 14:09
 
В миреМолдавияКишиневБелоруссияВладимир ВоронинЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала