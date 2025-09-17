https://ria.ru/20250917/eks-prezident-2042376702.html

Экс-президент Молдавии призвал вернуть Конституцию 2000 года

Экс-президент Молдавии призвал вернуть Конституцию 2000 года

КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. После парламентских выборов в Молдавии депутатам нужно вернуть конституцию 2000 года, создать рабочий кабинет министров и снять все ограничения со СМИ, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. Проведение парламентских выборов запланировано в Молдавии на 28 сентября. "(Новый парламент должен начать - ред.) с приведения в порядок конституции. Вернуться к конституции 2000-го года и поставить все на место… Надо сформировать дееспособный кабинет министр. Во-первых, посмотреть сколько нам нужно министров. Белоруссия, которая кормит нас молоком, фруктами и овощами, имеет 9 министров, а у нас 16", - заявил Воронин. Он отметил, что пересмотреть надо и саму структуру парламента, поставить во главе комиссией тех, кто имеет реальный опыт управления. Воронин допускает, что законодательному органу может понадобиться отличная от привычной форма работы, учитывая чрезвычайную ситуацию, которая сложилась в стране. "Надо снять все ограничения, которые они за эти годы ввели на работу медийных источников информации. Все ограничения. Снять все запреты со всех каналов, которые они закрыли. Надо дать людям воздух, надо дать им волю, глаза, уши, чтобы они слышали, соображали, что происходит в стране, потому что сейчас односторонняя информация идет через каналы, подчиненные румынским структурам", - добавил экс-президент. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

