Осужденные, сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге, заявили о раскаянии

12:51 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/ekaterinburg-2042450004.html
происшествия
екатеринбург
урал
россия
валерий горелых
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге осужденные Иван Корюков* и Александр Черепанов* (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскаялись и сотрудничают со следствием, за побег им могут добавить к их сроку до 5 лет заключения, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "В настоящее время это резонансное уголовное дело из районного отдела полиции передано для дальнейшего расследования в следственную часть городского управления полиции. В октябре фигурантам планируется предъявить обвинение. В настоящее время они содержатся под стражей в СИЗО. В их розыске было задействовано 270 сотрудников ОВД областного, городского и районного уровней, которые в круглосуточном режиме оказывали практическую помощь нашим коллегам из регионального ФСИН, на территории которого произошло данное ЧП", – сказал Горелых. Он уточнил, что за побег из СИЗО им могут добавить к сроку до пяти лет заключения. "Беглецы в содеянном раскаиваются и сотрудничают со следствием. Один из них, задержанный первым, оказывал помощь сыщикам, записал свое аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь из автомобилей патрульно-постовой службы полиции при патрулировании садовых участков в районе Чусовского тракта", – добавил собеседник агентства. Ранее Антитеррористическая комиссия региона сообщала, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков* и Александр Черепанов*, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия на них было возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой". Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор Черепанову* и Корюкову* 14 октября 2024 года. По данным свердловского ГУФСИН, задержали первого беглеца, Александра Черепанова*, 8 сентября, сопротивления он не оказал, а розыск Ивана Корюкова* продолжался. Второй же был пойман 15 сентября, отмечало ведомство, фигурант предпринял попытку скрыться от правоохранителей, но был задержан.*Внесены в список террористов и экстремистов
происшествия, екатеринбург, урал, россия, валерий горелых, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Россия, Валерий Горелых, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
© Фото : Гуфсин-России По-Свердловской-Области/ВКонтактеИван Корюков*
Иван Корюков* - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Гуфсин-России По-Свердловской-Области/ВКонтакте
Иван Корюков*. Архивное фото
Задержанный несовершеннолетний, планировавший устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение
4 января, 18:34
