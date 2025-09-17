Рейтинг@Mail.ru
Россия создает в Египте новую отрасль, заявил Оверчук - РИА Новости, 17.09.2025
01:46 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/egipet-2042365442.html
Россия создает в Египте новую отрасль, заявил Оверчук
Россия создает в Египте новую отрасль, заявил Оверчук - РИА Новости, 17.09.2025
Россия создает в Египте новую отрасль, заявил Оверчук
Россия, строя в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и обучая египетских студентов для её обслуживания, фактически создает в стране новую отрасль, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T01:46:00+03:00
2025-09-17T01:46:00+03:00
россия
египет
алексей оверчук
аэс "эль-дабаа"
в мире
КАИР, 17 авг - РИА Новости. Россия, строя в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и обучая египетских студентов для её обслуживания, фактически создает в стране новую отрасль, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Два флагманских проекта, которые разрабатываются сегодня - строительство атомной электростанции и Российская промышленная зона. Атомная электростанция - проект в значительной степени показательный, проект реализуется. На площадке ежедневно работают 27 тысяч человек - в основном это граждане Египта", - заявил Оверчук журналистам. Он отметил, что в строительстве АЭС большое количество египетских компаний задействовано в качестве подрядчиков. "Таким образом, мы содействуем локализации производства в Египте. Параллельно идет обучение египетских студентов по специальностям, которые связаны с дальнейшей эксплуатацией атомной станции. Мы сюда пришли и фактически создаем целую новую отрасль в стране, как мы это и делаем всегда, когда куда-то приходим со строительством атомных станции", - отметил Оверчук.
россия
египет
россия, египет, алексей оверчук, аэс "эль-дабаа", в мире
Россия, Египет, Алексей Оверчук, АЭС "Эль-Дабаа", В мире
Россия создает в Египте новую отрасль, заявил Оверчук

Оверчук рассказал, что Россия создает в Египте атомную отрасль

© Фото : РосатомПлощадка будущей АЭС "Эль-Дабаа"
Площадка будущей АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Росатом
Площадка будущей АЭС "Эль-Дабаа". Архивное фото
КАИР, 17 авг - РИА Новости. Россия, строя в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и обучая египетских студентов для её обслуживания, фактически создает в стране новую отрасль, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Два флагманских проекта, которые разрабатываются сегодня - строительство атомной электростанции и Российская промышленная зона. Атомная электростанция - проект в значительной степени показательный, проект реализуется. На площадке ежедневно работают 27 тысяч человек - в основном это граждане Египта", - заявил Оверчук журналистам.
Россия ожидает, что АЭС "Эль-Дабаа" полностью заработает в 2030 году
4 февраля, 04:29
Он отметил, что в строительстве АЭС большое количество египетских компаний задействовано в качестве подрядчиков.
"Таким образом, мы содействуем локализации производства в Египте. Параллельно идет обучение египетских студентов по специальностям, которые связаны с дальнейшей эксплуатацией атомной станции. Мы сюда пришли и фактически создаем целую новую отрасль в стране, как мы это и делаем всегда, когда куда-то приходим со строительством атомных станции", - отметил Оверчук.
В Египте хорошо помнят вклад СССР в развитие страны, заявил Оверчук
Россия Египет Алексей Оверчук АЭС "Эль-Дабаа" В мире
 
 
