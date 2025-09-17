https://ria.ru/20250917/egipet-2042365442.html

Россия создает в Египте новую отрасль, заявил Оверчук

Россия создает в Египте новую отрасль, заявил Оверчук - РИА Новости, 17.09.2025

Россия создает в Египте новую отрасль, заявил Оверчук

Россия, строя в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и обучая египетских студентов для её обслуживания, фактически создает в стране новую отрасль, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.09.2025

КАИР, 17 авг - РИА Новости. Россия, строя в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и обучая египетских студентов для её обслуживания, фактически создает в стране новую отрасль, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Два флагманских проекта, которые разрабатываются сегодня - строительство атомной электростанции и Российская промышленная зона. Атомная электростанция - проект в значительной степени показательный, проект реализуется. На площадке ежедневно работают 27 тысяч человек - в основном это граждане Египта", - заявил Оверчук журналистам. Он отметил, что в строительстве АЭС большое количество египетских компаний задействовано в качестве подрядчиков. "Таким образом, мы содействуем локализации производства в Египте. Параллельно идет обучение египетских студентов по специальностям, которые связаны с дальнейшей эксплуатацией атомной станции. Мы сюда пришли и фактически создаем целую новую отрасль в стране, как мы это и делаем всегда, когда куда-то приходим со строительством атомных станции", - отметил Оверчук.

