Египет заинтересован в развитии туризма с Россией, заявил Оверчук

2025-09-17T01:43:00+03:00

туризм

россия

египет

каир (город)

алексей оверчук

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

КАИР, 17 авг - РИА Новости. Египет заинтересован в развитии отношений в сфере туризма с Россией, египетская сторона предложила расширить географию туризма из России, однако Каир должен быть готовым принять соответствующие инспекции, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. В начале недели делегация во главе с Оверчуком совершила визит в Египет, где в том числе встречалась с премьер-министром страны, главой МИД и другими чиновниками. "Также обсуждали туризм. Пятнадцать процентов доходов туристической отрасли Египта - это доходы, которые получаются от российских туристов. Естественно, египетская сторона очень заинтересована в дальнейшем развитии туризма. Они предложили расширить географию туризма для России", - заявил Оверчук журналистам по итогам визита. По его словам, прежде всего имеется ввиду география прямых авиаперелетов из России, использование египетских аэропортов, куда раньше рейсы из РФ не летали. "Теперь наше Минэкономразвития должно подключиться к этой работе. Плюс есть определенные требования, которые мы предъявляем, - египтяне готовы принять у себя соответствующие инспекции. Предложение прозвучало, будем над этим работать", - резюмировал он.

