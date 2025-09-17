Рейтинг@Mail.ru
Египет заинтересован в развитии туризма с Россией, заявил Оверчук
Туризм
 
01:43 17.09.2025
Египет заинтересован в развитии туризма с Россией, заявил Оверчук
КАИР, 17 авг - РИА Новости. Египет заинтересован в развитии отношений в сфере туризма с Россией, египетская сторона предложила расширить географию туризма из России, однако Каир должен быть готовым принять соответствующие инспекции, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. В начале недели делегация во главе с Оверчуком совершила визит в Египет, где в том числе встречалась с премьер-министром страны, главой МИД и другими чиновниками. "Также обсуждали туризм. Пятнадцать процентов доходов туристической отрасли Египта - это доходы, которые получаются от российских туристов. Естественно, египетская сторона очень заинтересована в дальнейшем развитии туризма. Они предложили расширить географию туризма для России", - заявил Оверчук журналистам по итогам визита. По его словам, прежде всего имеется ввиду география прямых авиаперелетов из России, использование египетских аэропортов, куда раньше рейсы из РФ не летали. "Теперь наше Минэкономразвития должно подключиться к этой работе. Плюс есть определенные требования, которые мы предъявляем, - египтяне готовы принять у себя соответствующие инспекции. Предложение прозвучало, будем над этим работать", - резюмировал он.
Египет заинтересован в развитии туризма с Россией, заявил Оверчук

Оверчук заявил, что Египет хочет расширить географию туризма из России

© Pixabay / 8momentsКаир, Египет
Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Pixabay / 8moments
Каир, Египет . Архивное фото
КАИР, 17 авг - РИА Новости. Египет заинтересован в развитии отношений в сфере туризма с Россией, египетская сторона предложила расширить географию туризма из России, однако Каир должен быть готовым принять соответствующие инспекции, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
В начале недели делегация во главе с Оверчуком совершила визит в Египет, где в том числе встречалась с премьер-министром страны, главой МИД и другими чиновниками.
"Также обсуждали туризм. Пятнадцать процентов доходов туристической отрасли Египта - это доходы, которые получаются от российских туристов. Естественно, египетская сторона очень заинтересована в дальнейшем развитии туризма. Они предложили расширить географию туризма для России", - заявил Оверчук журналистам по итогам визита.
По его словам, прежде всего имеется ввиду география прямых авиаперелетов из России, использование египетских аэропортов, куда раньше рейсы из РФ не летали.
"Теперь наше Минэкономразвития должно подключиться к этой работе. Плюс есть определенные требования, которые мы предъявляем, - египтяне готовы принять у себя соответствующие инспекции. Предложение прозвучало, будем над этим работать", - резюмировал он.
Заголовок открываемого материала