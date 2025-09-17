Российский бизнес проявляет интерес к участию в промышленной зоне в Египте

https://ria.ru/20250917/egipet-2042364714.html

КАИР, 17 авг - РИА Новости. Российский бизнес проявляет большой интерес к участию в российской промышленной зоне в Египте, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. В понедельник-вторник российская делегация во главе с Оверчуком посетила Египет, в том числе площадку российской промышленной зоны. "Что касается российской промышленной зоны, то действительно выделен очень хороший участок, хорошие коммуникации, будем работать над его освоением", - заявил Оверчук журналистам по итогам визита. По его словам, к российской делегации присоединилось большое количество предпринимателей, это говорит об их интересе. "Тот факт, что такое большое количество наших предпринимателей присоединились к делегации, выехало в зону Суэцкого канала, посмотрело площадку, ознакомилось с условиями ведения бизнеса в особой зоне, говорит о том, что есть действительно большой интерес", - отметил Оверчук. Первый из двух земельных участков Российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 га располагается в северо-восточной части Экономической Зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Работа по созданию РПЗ ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель – создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно-ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.

