В Египте хорошо помнят вклад СССР в развитие страны, заявил Оверчук - РИА Новости, 17.09.2025
01:36 17.09.2025
В Египте хорошо помнят вклад СССР в развитие страны, заявил Оверчук
В Египте хорошо помнят вклад СССР в развитие страны, заявил Оверчук
© AP Photo / Manu BraboПанорама Каира, Египет
Панорама Каира, Египет. Архивное фото
КАИР, 17 авг - РИА Новости. В Египте хорошо помнят большой вклад СССР в развитие этой страны, эта память является хорошим фундаментом, чтобы дальше строить наши торгово-экономические связи, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
В начале недели делегация во главе с Оверчуком совершила визит в Египет, где в том числе встречалась с премьер-министром страны, главой МИД и другими чиновниками.
"Общее впечатление от переговоров очень хорошее. И с премьер-министром, и с виде-премьером, и с министром иностранных дел. Буквально красной линией на всех встречах проходила добрая память о сотрудничестве, которое было у Египта с Советским Союзом", - заявил Оверчук журналистам по итогам визита.
По его словам, в Египте все очень хорошо помнят большой вклад, который Советский Союз внёс в развитие этой страны.
"Это создает очень хороший фундамент для того, чтобы дальше строить наши торгово-экономические связи", - добавил вице-премьер.
По его словам, представители Москвы и Каира обсуждали на переговорах развитие сотрудничества в сфере энергетики, а также сельского хозяйства.
"Традиционно мы обсуждали вопросы, связанные с развитием энергетики, не только в атомной сфере. У нас очень активное сотрудничество ведется в области сельского хозяйства. Здесь идут закупки нашего зерна, думаем об организации переработки подсолнечного масла здесь, на территории Египта. Египетская сторона предложила сотрудничество по отдельным направлениям науки и технологий. Тоже будем это рассматривать", - рассказал он.
