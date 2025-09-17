https://ria.ru/20250917/egipet-2042364512.html

В Египте хорошо помнят вклад СССР в развитие страны, заявил Оверчук

В Египте хорошо помнят вклад СССР в развитие страны, заявил Оверчук - РИА Новости, 17.09.2025

В Египте хорошо помнят вклад СССР в развитие страны, заявил Оверчук

В Египте хорошо помнят большой вклад СССР в развитие этой страны, эта память является хорошим фундаментом, чтобы дальше строить наши торгово-экономические... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T01:36:00+03:00

2025-09-17T01:36:00+03:00

2025-09-17T01:36:00+03:00

египет

ссср

россия

алексей оверчук

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2f9d1e9437f51f7220009454d3bc7c4f.jpg

КАИР, 17 авг - РИА Новости. В Египте хорошо помнят большой вклад СССР в развитие этой страны, эта память является хорошим фундаментом, чтобы дальше строить наши торгово-экономические связи, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В начале недели делегация во главе с Оверчуком совершила визит в Египет, где в том числе встречалась с премьер-министром страны, главой МИД и другими чиновниками. "Общее впечатление от переговоров очень хорошее. И с премьер-министром, и с виде-премьером, и с министром иностранных дел. Буквально красной линией на всех встречах проходила добрая память о сотрудничестве, которое было у Египта с Советским Союзом", - заявил Оверчук журналистам по итогам визита. По его словам, в Египте все очень хорошо помнят большой вклад, который Советский Союз внёс в развитие этой страны. "Это создает очень хороший фундамент для того, чтобы дальше строить наши торгово-экономические связи", - добавил вице-премьер. По его словам, представители Москвы и Каира обсуждали на переговорах развитие сотрудничества в сфере энергетики, а также сельского хозяйства. "Традиционно мы обсуждали вопросы, связанные с развитием энергетики, не только в атомной сфере. У нас очень активное сотрудничество ведется в области сельского хозяйства. Здесь идут закупки нашего зерна, думаем об организации переработки подсолнечного масла здесь, на территории Египта. Египетская сторона предложила сотрудничество по отдельным направлениям науки и технологий. Тоже будем это рассматривать", - рассказал он.

https://ria.ru/20250914/egipet-2041889618.html

https://ria.ru/20250805/egipet-2033415003.html

египет

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, ссср, россия, алексей оверчук, в мире