https://ria.ru/20250917/egipet-2042364512.html
В Египте хорошо помнят вклад СССР в развитие страны, заявил Оверчук
В Египте хорошо помнят вклад СССР в развитие страны, заявил Оверчук - РИА Новости, 17.09.2025
В Египте хорошо помнят вклад СССР в развитие страны, заявил Оверчук
В Египте хорошо помнят большой вклад СССР в развитие этой страны, эта память является хорошим фундаментом, чтобы дальше строить наши торгово-экономические... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T01:36:00+03:00
2025-09-17T01:36:00+03:00
2025-09-17T01:36:00+03:00
египет
ссср
россия
алексей оверчук
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2f9d1e9437f51f7220009454d3bc7c4f.jpg
КАИР, 17 авг - РИА Новости. В Египте хорошо помнят большой вклад СССР в развитие этой страны, эта память является хорошим фундаментом, чтобы дальше строить наши торгово-экономические связи, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В начале недели делегация во главе с Оверчуком совершила визит в Египет, где в том числе встречалась с премьер-министром страны, главой МИД и другими чиновниками. "Общее впечатление от переговоров очень хорошее. И с премьер-министром, и с виде-премьером, и с министром иностранных дел. Буквально красной линией на всех встречах проходила добрая память о сотрудничестве, которое было у Египта с Советским Союзом", - заявил Оверчук журналистам по итогам визита. По его словам, в Египте все очень хорошо помнят большой вклад, который Советский Союз внёс в развитие этой страны. "Это создает очень хороший фундамент для того, чтобы дальше строить наши торгово-экономические связи", - добавил вице-премьер. По его словам, представители Москвы и Каира обсуждали на переговорах развитие сотрудничества в сфере энергетики, а также сельского хозяйства. "Традиционно мы обсуждали вопросы, связанные с развитием энергетики, не только в атомной сфере. У нас очень активное сотрудничество ведется в области сельского хозяйства. Здесь идут закупки нашего зерна, думаем об организации переработки подсолнечного масла здесь, на территории Египта. Египетская сторона предложила сотрудничество по отдельным направлениям науки и технологий. Тоже будем это рассматривать", - рассказал он.
https://ria.ru/20250914/egipet-2041889618.html
https://ria.ru/20250805/egipet-2033415003.html
египет
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_36391a88ccac821e0900d0824afa43b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, ссср, россия, алексей оверчук, в мире
Египет, СССР, Россия, Алексей Оверчук, В мире
В Египте хорошо помнят вклад СССР в развитие страны, заявил Оверчук
Оверчук назвал память египтян о помощи СССР фундаментом для развития связей
КАИР, 17 авг - РИА Новости. В Египте хорошо помнят большой вклад СССР в развитие этой страны, эта память является хорошим фундаментом, чтобы дальше строить наши торгово-экономические связи, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
В начале недели делегация во главе с Оверчуком
совершила визит в Египет
, где в том числе встречалась с премьер-министром страны, главой МИД и другими чиновниками.
"Общее впечатление от переговоров очень хорошее. И с премьер-министром, и с виде-премьером, и с министром иностранных дел. Буквально красной линией на всех встречах проходила добрая память о сотрудничестве, которое было у Египта с Советским Союзом", - заявил Оверчук журналистам по итогам визита.
По его словам, в Египте все очень хорошо помнят большой вклад, который Советский Союз внёс в развитие этой страны.
"Это создает очень хороший фундамент для того, чтобы дальше строить наши торгово-экономические связи", - добавил вице-премьер.
По его словам, представители Москвы
и Каира
обсуждали на переговорах развитие сотрудничества в сфере энергетики, а также сельского хозяйства.
"Традиционно мы обсуждали вопросы, связанные с развитием энергетики, не только в атомной сфере. У нас очень активное сотрудничество ведется в области сельского хозяйства. Здесь идут закупки нашего зерна, думаем об организации переработки подсолнечного масла здесь, на территории Египта. Египетская сторона предложила сотрудничество по отдельным направлениям науки и технологий. Тоже будем это рассматривать", - рассказал он.