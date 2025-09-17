Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: москвичи могут купить еще 29 участков для ИЖС - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/efimov-2042298498.html
Ефимов: москвичи могут купить еще 29 участков для ИЖС
Ефимов: москвичи могут купить еще 29 участков для ИЖС - РИА Новости, 17.09.2025
Ефимов: москвичи могут купить еще 29 участков для ИЖС
В сентябре 2025 года к списку площадок для индивидуального жилищного строительства, которые можно приобрести у города, добавили 29 участков, расположенные в... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:12:00+03:00
2025-09-17T11:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819735_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0e48e7c57724f35712b9e1691c0f8145.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В сентябре 2025 года к списку площадок для индивидуального жилищного строительства, которые можно приобрести у города, добавили 29 участков, расположенные в Новой Москве, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."Физические лица могут приобрести землю для индивидуального жилищного строительства напрямую у города. Для этого на портале mos.ru размещен соответствующий перечень, который регулярно пополняется. В сентябре в него включили еще 29 участков общей площадью почти 3,5 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на участках можно построить 14 тысяч квадратных метров недвижимости. Сюда относятся частные жилые дома и хозяйственные постройки. Таким образом, количество доступных для покупки объектов в списке увечилось до 60, общая площадь их составляет около семи гектаров.Из 26 новых участков, добавленных в список, 26 находятся в Троицком округе, а три – в Новомосковском.Три небольших участка расположены недалеко от станций метро "Пыхтино", "Саларьево" и "Аэропорт Внуково", добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250916/efimov-2042201345.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819735_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d70234b2c62b1d5a537e6ef3a65aab42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: москвичи могут купить еще 29 участков для ИЖС

Ефимов: в Москве можно приобрести еще 29 участков для ИЖС

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В сентябре 2025 года к списку площадок для индивидуального жилищного строительства, которые можно приобрести у города, добавили 29 участков, расположенные в Новой Москве, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Физические лица могут приобрести землю для индивидуального жилищного строительства напрямую у города. Для этого на портале mos.ru размещен соответствующий перечень, который регулярно пополняется. В сентябре в него включили еще 29 участков общей площадью почти 3,5 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на участках можно построить 14 тысяч квадратных метров недвижимости. Сюда относятся частные жилые дома и хозяйственные постройки. Таким образом, количество доступных для покупки объектов в списке увечилось до 60, общая площадь их составляет около семи гектаров.
Из 26 новых участков, добавленных в список, 26 находятся в Троицком округе, а три – в Новомосковском.
Три небольших участка расположены недалеко от станций метро "Пыхтино", "Саларьево" и "Аэропорт Внуково", добавляется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Ефимов: четыре фармкомпании арендуют землю по льготной ставке
Вчера, 14:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала