Ефимов: москвичи могут купить еще 29 участков для ИЖС

Ефимов: москвичи могут купить еще 29 участков для ИЖС - РИА Новости, 17.09.2025

Ефимов: москвичи могут купить еще 29 участков для ИЖС

В сентябре 2025 года к списку площадок для индивидуального жилищного строительства, которые можно приобрести у города, добавили 29 участков, расположенные в...

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В сентябре 2025 года к списку площадок для индивидуального жилищного строительства, которые можно приобрести у города, добавили 29 участков, расположенные в Новой Москве, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."Физические лица могут приобрести землю для индивидуального жилищного строительства напрямую у города. Для этого на портале mos.ru размещен соответствующий перечень, который регулярно пополняется. В сентябре в него включили еще 29 участков общей площадью почти 3,5 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на участках можно построить 14 тысяч квадратных метров недвижимости. Сюда относятся частные жилые дома и хозяйственные постройки. Таким образом, количество доступных для покупки объектов в списке увечилось до 60, общая площадь их составляет около семи гектаров.Из 26 новых участков, добавленных в список, 26 находятся в Троицком округе, а три – в Новомосковском.Три небольших участка расположены недалеко от станций метро "Пыхтино", "Саларьево" и "Аэропорт Внуково", добавляется в пресс-релизе.

