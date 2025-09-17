https://ria.ru/20250917/dubay-2042593835.html

В Дубае откроют самый высокий в мире отель

В Дубае откроют самый высокий в мире отель - РИА Новости, 17.09.2025

В Дубае откроют самый высокий в мире отель

Открытие самого высокого в мире отеля Ciel Dubai Marina состоится в Дубае в ноябре, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. РИА Новости, 17.09.2025

ДУБАЙ, 17 сен - РИА Новости. Открытие самого высокого в мире отеля Ciel Dubai Marina состоится в Дубае в ноябре, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. "На горизонте Дубая появится новый символ: Ciel Dubai Marina откроется в ноябре этого года как самый высокий отель в мире", - говорится в сообщении Dubai Media Office в соцсети Х. Высота 82-этажной гостиницы, расположенной в районе Dubai Marina, составляет 377 метров. В настоящее время самой высокой гостиницей мира считается также находящийся в Дубае отель Gevora высотой 356 метров.

дубай