https://ria.ru/20250917/dubay-2042593835.html
В Дубае откроют самый высокий в мире отель
В Дубае откроют самый высокий в мире отель - РИА Новости, 17.09.2025
В Дубае откроют самый высокий в мире отель
Открытие самого высокого в мире отеля Ciel Dubai Marina состоится в Дубае в ноябре, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T23:29:00+03:00
2025-09-17T23:29:00+03:00
2025-09-17T23:29:00+03:00
туризм
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_1d4e19399f2b29cd3cbb618e033fb7c3.jpg
ДУБАЙ, 17 сен - РИА Новости. Открытие самого высокого в мире отеля Ciel Dubai Marina состоится в Дубае в ноябре, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. "На горизонте Дубая появится новый символ: Ciel Dubai Marina откроется в ноябре этого года как самый высокий отель в мире", - говорится в сообщении Dubai Media Office в соцсети Х. Высота 82-этажной гостиницы, расположенной в районе Dubai Marina, составляет 377 метров. В настоящее время самой высокой гостиницей мира считается также находящийся в Дубае отель Gevora высотой 356 метров.
https://realty.ria.ru/20250909/osnovatel-2040596363.html
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_a63b22bb8fe5f5e79f055e78d629d1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай
В Дубае откроют самый высокий в мире отель
В ноябре откроют самый высокий в мире отель в Дубае