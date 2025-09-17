https://ria.ru/20250917/dron-2042476007.html

Российский оператор дрона защитил украинца от погони военкомов

Российский оператор дрона защитил украинца от погони военкомов - РИА Новости, 17.09.2025

Российский оператор дрона защитил украинца от погони военкомов

Российский расчет БПЛА с помощью FPV-дрона защитил жителя Херсона от пытавшихся схватить его сотрудников украинского ТЦК, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T14:19:00+03:00

2025-09-17T14:19:00+03:00

2025-09-17T14:39:00+03:00

в мире

херсон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042476698_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_28da37114287d3803468b9dfb9205328.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский расчет БПЛА с помощью FPV-дрона защитил жителя Херсона от пытавшихся схватить его сотрудников украинского ТЦК, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. "Машина украинских военкомов по проселочной дороге погналась за мужчиной на велосипеде, однако была перехвачена российским FPV. В результате велосипедисту удалось скрыться и избежать насильственной мобилизации в ВСУ", — сказал представитель российского силового ведомства. Собеседник агентства сообщил, что за последний месяц участились случаи, когда российские разведывательные БПЛА фиксируют насильственную мобилизацию мужчин в Херсоне сотрудниками украинских ТЦК. "Когда это возможно, операторы российских БПЛА оказывают помощь херсонцам, отгоняя от них украинских военкомов. Именно такой факт и оказался запечатлен на видео", — подчеркнул силовик. Снятое с БПЛА видео со спасением жителя Херсона от украинских военкомов передано в распоряжение агентства.

https://ria.ru/20250917/odessa-2042464916.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский оператор FPV-дрона защитил жителя Херсона от ТЦК Российский оператор FPV-дрона защитил жителя Херсона от пытавшихся схватить его военкомов из ТЦК, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. В результате велосипедисту удалось скрыться и избежать насильственной мобилизации в ВСУ 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-17T14:19 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф