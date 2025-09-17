https://ria.ru/20250917/dron-2042476007.html
Российский оператор дрона защитил украинца от погони военкомов
Российский оператор дрона защитил украинца от погони военкомов - РИА Новости, 17.09.2025
Российский оператор дрона защитил украинца от погони военкомов
Российский расчет БПЛА с помощью FPV-дрона защитил жителя Херсона от пытавшихся схватить его сотрудников украинского ТЦК, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:19:00+03:00
2025-09-17T14:19:00+03:00
2025-09-17T14:39:00+03:00
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский расчет БПЛА с помощью FPV-дрона защитил жителя Херсона от пытавшихся схватить его сотрудников украинского ТЦК, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. "Машина украинских военкомов по проселочной дороге погналась за мужчиной на велосипеде, однако была перехвачена российским FPV. В результате велосипедисту удалось скрыться и избежать насильственной мобилизации в ВСУ", — сказал представитель российского силового ведомства. Собеседник агентства сообщил, что за последний месяц участились случаи, когда российские разведывательные БПЛА фиксируют насильственную мобилизацию мужчин в Херсоне сотрудниками украинских ТЦК. "Когда это возможно, операторы российских БПЛА оказывают помощь херсонцам, отгоняя от них украинских военкомов. Именно такой факт и оказался запечатлен на видео", — подчеркнул силовик. Снятое с БПЛА видео со спасением жителя Херсона от украинских военкомов передано в распоряжение агентства.
Российский оператор FPV-дрона защитил жителя Херсона от ТЦК
Российский оператор FPV-дрона защитил жителя Херсона от пытавшихся схватить его военкомов из ТЦК, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. В результате велосипедисту удалось скрыться и избежать насильственной мобилизации в ВСУ
Российский оператор дрона защитил украинца от погони военкомов
ВС РФ с помощью дрона спасли украинца от пытавшихся схватить его сотрудников ТЦК