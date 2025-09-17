Рейтинг@Mail.ru
Российский оператор дрона защитил украинца от погони военкомов - РИА Новости, 17.09.2025
14:19 17.09.2025 (обновлено: 14:39 17.09.2025)
Российский оператор дрона защитил украинца от погони военкомов
в мире
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский расчет БПЛА с помощью FPV-дрона защитил жителя Херсона от пытавшихся схватить его сотрудников украинского ТЦК, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. "Машина украинских военкомов по проселочной дороге погналась за мужчиной на велосипеде, однако была перехвачена российским FPV. В результате велосипедисту удалось скрыться и избежать насильственной мобилизации в ВСУ", — сказал представитель российского силового ведомства. Собеседник агентства сообщил, что за последний месяц участились случаи, когда российские разведывательные БПЛА фиксируют насильственную мобилизацию мужчин в Херсоне сотрудниками украинских ТЦК. "Когда это возможно, операторы российских БПЛА оказывают помощь херсонцам, отгоняя от них украинских военкомов. Именно такой факт и оказался запечатлен на видео", — подчеркнул силовик. Снятое с БПЛА видео со спасением жителя Херсона от украинских военкомов передано в распоряжение агентства.
в мире, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Одессе мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата
