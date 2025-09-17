https://ria.ru/20250917/dnr-2042572979.html

Охранник школы рассказал о задержании мужчины с восемью гранатами в ДНР

Охранник школы рассказал о задержании мужчины с восемью гранатами в ДНР

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Сотрудник ЧОП, охранник Новотроицкой школы №2 в Волновахском муниципальном округе в ДНР Олег Акатов, участвовавший в задержании мужчины с восемью гранатами, рассказал РИА Новости о подробностях задержания. По словам Акатова, мужчина в день задержания дважды появлялся на территории школы, чем и вызвал подозрение. "Начиналось это где-то около 4 часов дня. Некий мужчина вышел на спортивную площадку (на огороженной территории школы — ред.). Он, видимо, меня увидел и быстро начал идти в сторону площадки. Говорит, "спортом хочу заниматься". Я смотрю, он в одних носках. Я говорю, нет, давай отсюда. Где-то в 19:15 снова появился данный персонаж. Он как в балаклаве был. И у него рюкзак был. Он выскочил, побежал. А там выход только один. Я ринулся в этот дом. Я достал пистолет и кричу: "я тебя завалю, ложись". Ну, правда, лег", — поделился он. Он добавил, что задержанный попытался выбросить сумку, в который находились взрывоопасные предметы. После задержания всего при нем было найдено восемь гранат. Также мужчина рассказал, что ему обещали 500 рублей за транспортировку гранат. "Он (задержанный — ред.) так и говорил, что ему обещали 500 рублей якобы какие-то неизвестные люди, там недалеко от школы, они должны подъехать и "поморгать". Начал вот эту версию толкать", — добавил сотрудник ЧОП. Ранее в МВД по ДНР сообщили о задержании мужчины в Волновахском муниципальном округе, который имел при себе восемь различных гранат. По результатам экспертных исследований будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывных устройств).

донецкая народная республика

россия

2025

