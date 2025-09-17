https://ria.ru/20250917/dipsobstvennost-2042416082.html
Рябков рассказал о ситуации с возвращением дипсобственности России в США
Рябков рассказал о ситуации с возвращением дипсобственности России в США - РИА Новости, 17.09.2025
Рябков рассказал о ситуации с возвращением дипсобственности России в США
Сдвигов в возвращении российской дипсобственности в США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:14:00+03:00
2025-09-17T11:14:00+03:00
2025-09-17T11:14:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сдвигов в возвращении российской дипсобственности в США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сдвигов нет, к сожалению. Мы даже не можем добиться от американцев согласия на посещение наших объектов недвижимости дипперсоналом. Даже в этом вопросе пока нет никаких изменений по сравнению с той позицией, которую отрабатывали и при (экс-президенте США Бараке) Обаме, при (экс-президенте США Джо) Байдене. Напомню, что первое изъятие объектов, защищенных дипломатическим иммунитетом произошло под занавес президентства Барака Обамы", - сказал Рябков журналистам. В конце 2016 года администрация президента Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда также закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в августе, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников дипмиссии США в России. В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.
Рябков рассказал о ситуации с возвращением дипсобственности России в США
