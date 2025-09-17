Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал о ситуации с возвращением дипсобственности России в США - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/dipsobstvennost-2042416082.html
Рябков рассказал о ситуации с возвращением дипсобственности России в США
Рябков рассказал о ситуации с возвращением дипсобственности России в США - РИА Новости, 17.09.2025
Рябков рассказал о ситуации с возвращением дипсобственности России в США
Сдвигов в возвращении российской дипсобственности в США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:14:00+03:00
2025-09-17T11:14:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
сергей рябков
главное разведывательное управление рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сдвигов в возвращении российской дипсобственности в США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сдвигов нет, к сожалению. Мы даже не можем добиться от американцев согласия на посещение наших объектов недвижимости дипперсоналом. Даже в этом вопросе пока нет никаких изменений по сравнению с той позицией, которую отрабатывали и при (экс-президенте США Бараке) Обаме, при (экс-президенте США Джо) Байдене. Напомню, что первое изъятие объектов, защищенных дипломатическим иммунитетом произошло под занавес президентства Барака Обамы", - сказал Рябков журналистам. В конце 2016 года администрация президента Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда также закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в августе, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников дипмиссии США в России. В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.
https://ria.ru/20250917/rossija-2042395069.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), сергей рябков, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, Главное разведывательное управление РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Рябков рассказал о ситуации с возвращением дипсобственности России в США

Рябков заявил об отсутствии сдвигов в возвращении дипсобственности России в США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сдвигов в возвращении российской дипсобственности в США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сдвигов нет, к сожалению. Мы даже не можем добиться от американцев согласия на посещение наших объектов недвижимости дипперсоналом. Даже в этом вопросе пока нет никаких изменений по сравнению с той позицией, которую отрабатывали и при (экс-президенте США Бараке) Обаме, при (экс-президенте США Джо) Байдене. Напомню, что первое изъятие объектов, защищенных дипломатическим иммунитетом произошло под занавес президентства Барака Обамы", - сказал Рябков журналистам.
В конце 2016 года администрация президента Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда также закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в августе, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.
В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Россия и США находятся в контакте по разным линиям, заявил Рябков
09:52
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Сергей РябковГлавное разведывательное управление РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала