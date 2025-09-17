https://ria.ru/20250917/dipsobstvennost-2042416082.html

Рябков рассказал о ситуации с возвращением дипсобственности России в США

Рябков рассказал о ситуации с возвращением дипсобственности России в США - РИА Новости, 17.09.2025

Рябков рассказал о ситуации с возвращением дипсобственности России в США

Сдвигов в возвращении российской дипсобственности в США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T11:14:00+03:00

2025-09-17T11:14:00+03:00

2025-09-17T11:14:00+03:00

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

сергей рябков

главное разведывательное управление рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сдвигов в возвращении российской дипсобственности в США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сдвигов нет, к сожалению. Мы даже не можем добиться от американцев согласия на посещение наших объектов недвижимости дипперсоналом. Даже в этом вопросе пока нет никаких изменений по сравнению с той позицией, которую отрабатывали и при (экс-президенте США Бараке) Обаме, при (экс-президенте США Джо) Байдене. Напомню, что первое изъятие объектов, защищенных дипломатическим иммунитетом произошло под занавес президентства Барака Обамы", - сказал Рябков журналистам. В конце 2016 года администрация президента Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", США тогда также закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. Позднее, в августе, американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников дипмиссии США в России. В Москве действия Вашингтона называли "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.

https://ria.ru/20250917/rossija-2042395069.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), сергей рябков, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)