Россиян предупредили, кому лучше обзавестись крупной суммой денег

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. От чего зависит размер необходимой финансовой подушки и как ее накопить, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.Как правило, рекомендуют накопить достаточно средств, чтобы покрыть текущие расходы на срок от трех месяцев до года. Это поможет справиться с нештатными ситуациями — болезнь, потеря работы, ремонт, плата за кредит и т.п.По ее словам, молодым профессионалам без иждивенцев и со стабильным доходом достаточно трехмесячной суммы, большинству семьи — полугодовой, а тем, чьи доходы нестабильны, а иждивенцев много лучше накопить “заначку” на год.“Я рекомендую довести сумму до годовых расходов. Это поможет поддерживать привычную жизнь человека, пока он не вернется в комфортные условия заработка”, — советует Ермилова.Для формирования такой подушки необходимо упорядочить бюджет, сократить ненужные траты, регулярно откладывать определенные суммы, обратить внимание на инвестиционные инструменты и поискать дополнительные источники дохода, заключила она.

