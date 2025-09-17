На изучение дела Гуцул из 67 томов дали всего две недели, заявил адвокат

https://ria.ru/20250917/delo-2042512723.html

КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. На изучение дела главы Гагаузии Евгении Гуцул из 67 томов дали всего две недели, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье."Мы уверены в нарушении фундаментальных прав человека, потому что нам дали очень короткий срок в две недели, чтобы в здании суда был проведен анализ дела. Нужно заметить, что это дело состоит из 67 томов, что более 60 тысяч страниц. На работу над этим делом нам дали всего две недели и то только в здании суда, нельзя было выходить, нам даже не дали копию на флешке", — сказал он.Адвокат отметил, что защита предоставила две сотни свидетелей, но ей разрешили вызвать только двадцать."Любые запросы заканчивались отказами. Не допускались никакие действия. И поэтому мы понимаем, что здесь очевидно нарушение фундаментальных прав человека", — пояснил Жюлье. По его словам, иностранные защитники Гуцул намерены направить жалобы в международные инстанции — ООН и ЕСПЧ. Они собирают доказательства нарушения ее конституционных прав и превышения полномочий судом. Жулье добавил, что такого рода действия могут происходить только при диктаторском режиме Майи Санду. Иностранные адвокаты склонны верить, что политика намеренно нейтрализовали и отстранили.Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии

