На изучение дела Гуцул из 67 томов дали всего две недели, заявил адвокат
15:58 17.09.2025 (обновлено: 17:27 17.09.2025)
На изучение дела Гуцул из 67 томов дали всего две недели, заявил адвокат
На изучение дела Гуцул из 67 томов дали всего две недели, заявил адвокат - РИА Новости, 17.09.2025
На изучение дела Гуцул из 67 томов дали всего две недели, заявил адвокат
На изучение дела главы Гагаузии Евгении Гуцул из 67 томов дали всего две недели, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье. РИА Новости, 17.09.2025
КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. На изучение дела главы Гагаузии Евгении Гуцул из 67 томов дали всего две недели, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье."Мы уверены в нарушении фундаментальных прав человека, потому что нам дали очень короткий срок в две недели, чтобы в здании суда был проведен анализ дела. Нужно заметить, что это дело состоит из 67 томов, что более 60 тысяч страниц. На работу над этим делом нам дали всего две недели и то только в здании суда, нельзя было выходить, нам даже не дали копию на флешке", — сказал он.Адвокат отметил, что защита предоставила две сотни свидетелей, но ей разрешили вызвать только двадцать."Любые запросы заканчивались отказами. Не допускались никакие действия. И поэтому мы понимаем, что здесь очевидно нарушение фундаментальных прав человека", — пояснил Жюлье. По его словам, иностранные защитники Гуцул намерены направить жалобы в международные инстанции — ООН и ЕСПЧ. Они собирают доказательства нарушения ее конституционных прав и превышения полномочий судом. Жулье добавил, что такого рода действия могут происходить только при диктаторском режиме Майи Санду. Иностранные адвокаты склонны верить, что политика намеренно нейтрализовали и отстранили.Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии
КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. На изучение дела главы Гагаузии Евгении Гуцул из 67 томов дали всего две недели, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье.
"Мы уверены в нарушении фундаментальных прав человека, потому что нам дали очень короткий срок в две недели, чтобы в здании суда был проведен анализ дела. Нужно заметить, что это дело состоит из 67 томов, что более 60 тысяч страниц. На работу над этим делом нам дали всего две недели и то только в здании суда, нельзя было выходить, нам даже не дали копию на флешке", — сказал он.
Адвокат отметил, что защита предоставила две сотни свидетелей, но ей разрешили вызвать только двадцать.
"Любые запросы заканчивались отказами. Не допускались никакие действия. И поэтому мы понимаем, что здесь очевидно нарушение фундаментальных прав человека", — пояснил Жюлье.
По его словам, иностранные защитники Гуцул намерены направить жалобы в международные инстанции — ООН и ЕСПЧ. Они собирают доказательства нарушения ее конституционных прав и превышения полномочий судом.
Жулье добавил, что такого рода действия могут происходить только при диктаторском режиме Майи Санду. Иностранные адвокаты склонны верить, что политика намеренно нейтрализовали и отстранили.
Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии

  • Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
  • Защита Гуцул назвала дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
  • Районный суд Кишинева 5 августа приговорил башкана к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. По этому же делу проходит активистка блока "Победа" Светлана Попан, ее приговорили к шести годам лишения свободы.
  • В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
  • В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
  • Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
  • В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
