На изучение дела Гуцул из 67 томов дали всего две недели, заявил адвокат

Адвокат Жюлье: на изучение дела Гуцул из 67 томов дали всего две недели
КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. На изучение дела главы Гагаузии Евгении Гуцул из 67 томов дали всего две недели, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье.
"Мы уверены в нарушении фундаментальных прав человека, потому что нам дали очень короткий срок в две недели, чтобы в здании суда был проведен анализ дела. Нужно заметить, что это дело состоит из 67 томов, что более 60 тысяч страниц. На работу над этим делом нам дали всего две недели и то только в здании суда, нельзя было выходить, нам даже не дали копию на флешке", — сказал он.
Адвокат отметил, что защита предоставила две сотни свидетелей, но ей разрешили вызвать только двадцать.
"Любые запросы заканчивались отказами. Не допускались никакие действия. И поэтому мы понимаем, что здесь очевидно нарушение фундаментальных прав человека", — пояснил Жюлье.
По его словам, иностранные защитники Гуцул намерены направить жалобы в международные инстанции — ООН и ЕСПЧ. Они собирают доказательства нарушения ее конституционных прав и превышения полномочий судом.
Жулье добавил, что такого рода действия могут происходить только при диктаторском режиме Майи Санду. Иностранные адвокаты склонны верить, что политика намеренно нейтрализовали и отстранили.
Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии
- Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
- Защита Гуцул назвала дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
- Районный суд Кишинева 5 августа приговорил башкана к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. По этому же делу проходит активистка блока "Победа" Светлана Попан, ее приговорили к шести годам лишения свободы.
- В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
- В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
- Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
- В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.