СК расследовал дело бывших сотрудников Росгвардии о превышении полномочий
СК расследовал дело о махинациях экс-сотрудников Росгвардии на нацпроекте
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственный комитет расследовал дело бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии о превышении полномочий при реализации национального проекта "Цифровая экономика" с ущербом свыше 350 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
В середине марта суд отправил в СИЗО руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. В апреле сообщалось об аресте руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Михаила Варенцова и бывшего начальника главного центра информационных технологий войск национальной гвардии по инженерно-техническому обеспечению Николая Чепкасова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" (пункты "в", "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2019–2020 годах госзаказчик заключил с ФГБУ "Научно-исследовательский институт "Восход" три многомиллионных контракта по разработке специального ПО для обработки информации. Контролировать выполнение контрактов должны были Варенцов и Чепкасов. В 2021–2023 годах в ходе выполнения нацпроекта они, превышая свои полномочия, организовали приемку и оплату программного обеспечения, не соответствующего требованиям госконтрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, а Росгвардии причинен ущерб в размере более 350 миллионов рублей.
Подчеркивается, что суд арестовал имущество обвиняемых.
11 сентября, 03:27