13:57 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/delo-2042468962.html
СК расследовал дело бывших сотрудников Росгвардии о превышении полномочий
происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственный комитет расследовал дело бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии о превышении полномочий при реализации национального проекта "Цифровая экономика" с ущербом свыше 350 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
В середине марта суд отправил в СИЗО руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. В апреле сообщалось об аресте руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Михаила Варенцова и бывшего начальника главного центра информационных технологий войск национальной гвардии по инженерно-техническому обеспечению Николая Чепкасова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" (пункты "в", "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2019–2020 годах госзаказчик заключил с ФГБУ "Научно-исследовательский институт "Восход" три многомиллионных контракта по разработке специального ПО для обработки информации. Контролировать выполнение контрактов должны были Варенцов и Чепкасов. В 2021–2023 годах в ходе выполнения нацпроекта они, превышая свои полномочия, организовали приемку и оплату программного обеспечения, не соответствующего требованиям госконтрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, а Росгвардии причинен ущерб в размере более 350 миллионов рублей.
Подчеркивается, что суд арестовал имущество обвиняемых.
Суд в Новосибирске арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора
Суд в Новосибирске арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора
11 сентября, 03:27
 
