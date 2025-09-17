https://ria.ru/20250917/delo-2042468962.html

СК расследовал дело бывших сотрудников Росгвардии о превышении полномочий

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственный комитет расследовал дело бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии о превышении полномочий при реализации национального проекта "Цифровая экономика" с ущербом свыше 350 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. В середине марта суд отправил в СИЗО руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. В апреле сообщалось об аресте руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Михаила Варенцова и бывшего начальника главного центра информационных технологий войск национальной гвардии по инженерно-техническому обеспечению Николая Чепкасова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" (пункты "в", "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2019–2020 годах госзаказчик заключил с ФГБУ "Научно-исследовательский институт "Восход" три многомиллионных контракта по разработке специального ПО для обработки информации. Контролировать выполнение контрактов должны были Варенцов и Чепкасов. В 2021–2023 годах в ходе выполнения нацпроекта они, превышая свои полномочия, организовали приемку и оплату программного обеспечения, не соответствующего требованиям госконтрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, а Росгвардии причинен ущерб в размере более 350 миллионов рублей. Подчеркивается, что суд арестовал имущество обвиняемых.

