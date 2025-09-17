Рейтинг@Mail.ru
В Chery опровергли информацию об уходе с российского рынка - РИА Новости, 17.09.2025
14:29 17.09.2025
В Chery опровергли информацию об уходе с российского рынка
В Chery опровергли информацию об уходе с российского рынка
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российское подразделение автомобильного бренда Chery опровергло РИА Новости информацию об уходе с российского рынка. Ранее агентство Nikkei со ссылкой на документацию китайского концерна Chery Automobile, подготовленную к IPO на гонконгской бирже, сообщило о планах компании уйти с российского рынка к 2027 году. "Бренд Chery не уходит с российского рынка", - прокомментировали в пресс-службе.
экономика, chery automobile, авто
Экономика, Chery Automobile, Авто
Работа официального дилерского центра Chery. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российское подразделение автомобильного бренда Chery опровергло РИА Новости информацию об уходе с российского рынка.
Ранее агентство Nikkei со ссылкой на документацию китайского концерна Chery Automobile, подготовленную к IPO на гонконгской бирже, сообщило о планах компании уйти с российского рынка к 2027 году.
"Бренд Chery не уходит с российского рынка", - прокомментировали в пресс-службе.
