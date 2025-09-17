https://ria.ru/20250917/bryansk-2042515372.html
Следствие осмотрело 50 фортификационных сооружений по делу Симоненко
Следствие осмотрело 50 фортификационных сооружений по делу Симоненко - РИА Новости, 17.09.2025
Следствие осмотрело 50 фортификационных сооружений по делу Симоненко
В рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, по которому проходит вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко,...
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, по которому проходит вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, осмотрено 50 фортификационных сооружений, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Осмотрено 50 сооружений", - сказал следователь в ходе судебного заседания по рассмотрению вопроса о продлении ареста Симоненко. Мещанский суд Москвы в конце июля отправил вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Вину он не признает. В рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области также арестованы начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура, директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов и гендиректор "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрий Симоненко – сын вице-губернатора.
Следствие осмотрело 50 фортификационных сооружений по делу Симоненко
Следствие осмотрело 50 сооружений в Брянской области по делу Симоненко
Мещанский суд Москвы
