Следствие осмотрело 50 фортификационных сооружений по делу Симоненко

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, по которому проходит вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, осмотрено 50 фортификационных сооружений, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Осмотрено 50 сооружений", - сказал следователь в ходе судебного заседания по рассмотрению вопроса о продлении ареста Симоненко. Мещанский суд Москвы в конце июля отправил вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Вину он не признает. В рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области также арестованы начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура, директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов и гендиректор "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрий Симоненко – сын вице-губернатора.

