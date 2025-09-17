https://ria.ru/20250917/braziliya-2042369537.html
Посольство США сорвало выступление Дугина в Бразилии три года назад
Посольство США сорвало выступление Дугина в Бразилии три года назад - РИА Новости, 17.09.2025
Посольство США сорвало выступление Дугина в Бразилии три года назад
Посольство США сорвало выступление российского философа Александра Дугина с лекцией в Бразилии, рассказал РИА Новости бразильский аналитик Рафаэль Мачадо. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T03:12:00+03:00
2025-09-17T03:12:00+03:00
2025-09-17T03:12:00+03:00
в мире
бразилия
сша
донбасс
александр дугин
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_88a9b9aff7c63063e696e0d374170b5b.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Посольство США сорвало выступление российского философа Александра Дугина с лекцией в Бразилии, рассказал РИА Новости бразильский аналитик Рафаэль Мачадо. Мачадо посетил Донбасс, пообщался с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным. "Три года назад мы пригласили российского мыслителя, специалиста выступить с онлайн лекцией в Бразилии в важном бразильском институте – Военном колледже. Это был профессор Александр Дугин, хорошо известный в Бразилии. Но вот, что произошло. Посольство США связалось с военными в Военном колледже и выступило с угрозами – сказало, что распространит в газетах материал о том, что военные являются агентами России и так далее", - сказал Мачадо. Он подчеркнул, что это лишь один из примеров влияния США на Бразилию. "По сути, они заставили военных, профессоров отменить лекцию профессора Дугина в бразильском Военном колледже при помощи шантажа. Это просто пример тех вещей, которые происходят каждую минуту в Бразилии", - добавил он.
https://ria.ru/20250912/sanktsii-2041332538.html
https://ria.ru/20250610/rossiya-2022106910.html
бразилия
сша
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0c757d864b871d352ee5414025c58e12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, сша, донбасс, александр дугин, денис пушилин
В мире, Бразилия, США, Донбасс, Александр Дугин, Денис Пушилин
Посольство США сорвало выступление Дугина в Бразилии три года назад
Мачадо обвинил посольство США в срыве лекции Дугина в Бразилии три года назад