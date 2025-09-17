https://ria.ru/20250917/braziliya-2042369537.html

Посольство США сорвало выступление Дугина в Бразилии три года назад

Посольство США сорвало выступление российского философа Александра Дугина с лекцией в Бразилии, рассказал РИА Новости бразильский аналитик Рафаэль Мачадо. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T03:12:00+03:00

в мире

бразилия

сша

донбасс

александр дугин

денис пушилин

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Посольство США сорвало выступление российского философа Александра Дугина с лекцией в Бразилии, рассказал РИА Новости бразильский аналитик Рафаэль Мачадо. Мачадо посетил Донбасс, пообщался с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным. "Три года назад мы пригласили российского мыслителя, специалиста выступить с онлайн лекцией в Бразилии в важном бразильском институте – Военном колледже. Это был профессор Александр Дугин, хорошо известный в Бразилии. Но вот, что произошло. Посольство США связалось с военными в Военном колледже и выступило с угрозами – сказало, что распространит в газетах материал о том, что военные являются агентами России и так далее", - сказал Мачадо. Он подчеркнул, что это лишь один из примеров влияния США на Бразилию. "По сути, они заставили военных, профессоров отменить лекцию профессора Дугина в бразильском Военном колледже при помощи шантажа. Это просто пример тех вещей, которые происходят каждую минуту в Бразилии", - добавил он.

