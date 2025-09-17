https://ria.ru/20250917/bpla-2042461609.html

Российские БПЛА взяли под контроль небо над Малой Токмачкой

ТОКМАК (Запорожская обл.), 17 сен - РИА Новости. Подразделение ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России взяли под контроль воздушное пространство в западной части населённого пункта Малая Токмачка, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Рагнар" "На данный момент мой расчет и расчеты нашей роты установили контроль над небом в западной части Малой Токмачки. Осуществляется контроль над дорогами и передвижением противника. Все цели оперативно уничтожаются, будь то одиночный пехотинец или автомобиль. Любое движение или признаки присутствия противника определяются", - заявил "Рагнар". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что российские войска ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней в Запорожской области.

