Российские БПЛА взяли под контроль небо над Малой Токмачкой - РИА Новости, 17.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 17.09.2025
Российские БПЛА взяли под контроль небо над Малой Токмачкой
специальная военная операция на украине
запорожская область
валерий герасимов
вооруженные силы рф
ТОКМАК (Запорожская обл.), 17 сен - РИА Новости. Подразделение ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России взяли под контроль воздушное пространство в западной части населённого пункта Малая Токмачка, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Рагнар" "На данный момент мой расчет и расчеты нашей роты установили контроль над небом в западной части Малой Токмачки. Осуществляется контроль над дорогами и передвижением противника. Все цели оперативно уничтожаются, будь то одиночный пехотинец или автомобиль. Любое движение или признаки присутствия противника определяются", - заявил "Рагнар". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что российские войска ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней в Запорожской области.
запорожская область
запорожская область, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ТОКМАК (Запорожская обл.), 17 сен - РИА Новости. Подразделение ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России взяли под контроль воздушное пространство в западной части населённого пункта Малая Токмачка, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Рагнар"
"На данный момент мой расчет и расчеты нашей роты установили контроль над небом в западной части Малой Токмачки. Осуществляется контроль над дорогами и передвижением противника. Все цели оперативно уничтожаются, будь то одиночный пехотинец или автомобиль. Любое движение или признаки присутствия противника определяются", - заявил "Рагнар".
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что российские войска ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней в Запорожской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Российские войска вошли в Новоивановку в Запорожской области
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
