Свищев высказался о ситуации с выдворением борца Сефершаева из Хорватии
Свищев: выдворение борца Сефершаева из Хорватии - вина организаторов чемпионата
© Соцсети Эмина СефершаеваРоссийский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев
Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что выдворение российского борца Эмина Сефершаева из Хорватии - вина организаторов чемпионата мира, куда приехал спортсмен.
В среду президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что Сефершаев был вынужден покинуть Хорватию из-за угрозы депортации.
"Для того чтобы снимать спортсмена с соревнований, должны быть весомые аргументы и доказательства его вины или невозможности участия. Здесь же налицо безобразное поведение организаторов: именно они обязаны обеспечить визовую поддержку и безопасность спортсменов и делегаций на территории страны проведения. Это ответственность государства-организатора. Если были какие-то деловые или иные проблемы, они должны были быть озвучены и решены принимающей стороной. Удивительно, что спортсмена просто попросили покинуть страну без объяснений", - сказал Свищев.
Ранее тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил РИА Новости, что его не допустили до отборочного турнира фигуристов на Олимпийские игры 2026 года, где он должен был сопровождать Аделию Петросян.
"К сожалению, подобное происходит всё чаще и в основном с российскими и белорусскими спортсменами. Два дня назад, например, проблемы возникли у нашего тренера по фигурному катанию в Китае. Каждый день что-то случается. Основная причина в том, что украинская сторона постоянно оказывает давление: штурмует международные федерации и организаторов соревнований, показывая фильмы о разрушенных городах, фотографии погибших детей и прочее. Зачастую это не имеет никакого отношения к спорту, но преподносится как аргумент. Складывается ощущение, что в Минспорте Украины существует специальный отдел, занимающийся такой пропагандой и давлением на западных спортивных функционеров", - отметил Свищев.