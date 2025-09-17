https://ria.ru/20250917/borba-2042569715.html
Россиянка завоевала бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе
Россиянка завоевала бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россиянка Елизавета Смирнова завоевала бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Загребе. В схватке за бронзу в весовой категории до 50 кг она победила японку Ремину Ёсимото. Смирновой 25 лет. Она является многократным призером чемпионатов России. Чемпионат мира завершится 21 сентября. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
