Россиянка завоевала бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россиянка Елизавета Смирнова завоевала бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Загребе. В схватке за бронзу в весовой категории до 50 кг она победила японку Ремину Ёсимото. Смирновой 25 лет. Она является многократным призером чемпионатов России. Чемпионат мира завершится 21 сентября. В 2023 году Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

