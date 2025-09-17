https://ria.ru/20250917/bobkova-2042584961.html

Давление на партию "Сердце Молдовы" усилится, считает эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Давление на партию "Сердце Молдовы" и ее главу Ирину Влах усилится, чтобы не допустить ее на выборы, выразила мнение в беседе с РИА Новости доктор социологических наук, профессор Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Сердце Молдовы" перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три политсилы: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов бывшего президента Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии экс-президента Владимира Воронина. Влах в среду сообщила, что ЦИК страны обратилась в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы". "Как известно, башкан (глава - ред.) Гагаузии Евгения Гуцул осуждена на семь лет, а экс-глава Гагаузии Ирина Влах уже стала объектом угроз и провокаций. Давление в отношении и самой Влах, и ее партии к выборам будет только усиливаться. Очевидно, что цель этих усилий власти не допустить партию "Сердце Молдовы" к участию в выборах", - сказала агентству Бобкова. Эксперт обратила внимание, что лидеры Гагаузии открыто заявляют о своей позиции, поднимают неудобные вопросы, не боятся дать оценку действиям и противостоять действующей власти. "Буквально сегодня ЦИК Молдавии обратилась в минюст об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы". Это и есть шаг к недопуску ее участия в выборах. Конечно, ни о какой демократичности предвыборной агитации или процедуре самих выборов речи не идет. Достаточно проанализировать возможность для голосования у диаспоры на Западе или в России и процедуру регистрации кандидатов. В данный момент, к сожалению, власть использует административный ресурс для того, чтобы удержаться в своих креслах", - отметила Бобкова. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

