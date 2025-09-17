https://ria.ru/20250917/bentley-2042358695.html

Автоэксперт объяснил, когда Bentley может стоить как Lada

Встречающиеся на электронных площадках объявления о продаже люксового авто по цене новой Lada должны вызывать массу вопросов, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T03:15:00+03:00

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Встречающиеся на электронных площадках объявления о продаже люксового авто по цене новой Lada должны вызывать массу вопросов, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Он привел в пример упомянутое в СМИ предложение люксового седана Bentley Continental Flying Spur 2008 года выпуска по цене, сопоставимой с новой Lada Vesta — 2 миллиона рублей. Подобные предложения должны не обрадовать, а насторожить потенциального покупателя, прежде всего, с точки зрения юридической чистоты. Технические моменты тоже под сомнением."Машина может быть сварена из нескольких подобных авто, которые попали в тяжелую аварию", — добавил Васильев.В таких авто мотор и коробка обычно довольно капризны, а их починка обойдется дороже, чем указанная стоимость авто. Поэтому в лучшем случае вы получите красивый экспонат, на котором нельзя ездить, а в худшем его вовсе заберут из-за юридических проблем, заключил аналитик.

