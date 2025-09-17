https://ria.ru/20250917/belgorod-2042571269.html

В Белгороде при атаке дронов ВСУ пострадала девушка

В Белгороде при атаке дронов ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 17.09.2025

В Белгороде при атаке дронов ВСУ пострадала девушка

При ударе БПЛА ВСУ по Белгороду получила баротравму 18-летняя девушка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T19:53:00+03:00

2025-09-17T19:53:00+03:00

2025-09-17T20:56:00+03:00

происшествия

белгород

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg

БЕЛГОРОД, 17 сен — РИА Новости. При ударе БПЛА ВСУ по Белгороду получила баротравму 18-летняя девушка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде после ударов беспилотников еще одна мирная жительница обратилась в больницу. Восемнадцатилетней девушке, получившей баротравму, оказали необходимую помощь. Лечение продолжит амбулаторно", — написал он. Гладков добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за атак двух БПЛА повреждены гараж и три частных дома, в городе Строитель Яковлевского округа беспилотник сдетонировал на территории сельхозпредприятия. "В Белгородском районе в селе Нечаевка вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника пробита крыша частного домовладения. В селе Устинка FPV-дрон атаковал частный дом. <…> В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона повреждены четыре транспортных средства", — уточнил губернатор. В среду Гладков рассказал, что в Белгороде здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. Две сотрудницы обратились за медпомощью.Украинские военные ежедневно наносят удары беспилотниками и обстреливают мирные населенные пункты и гражданские объекты в приграничных российских регионах.

https://ria.ru/20250917/kuban-2042569897.html

белгород

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины