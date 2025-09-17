Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде при атаке дронов ВСУ пострадала девушка
19:53 17.09.2025 (обновлено: 20:56 17.09.2025)
В Белгороде при атаке дронов ВСУ пострадала девушка
В Белгороде при атаке дронов ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 17.09.2025
В Белгороде при атаке дронов ВСУ пострадала девушка
При ударе БПЛА ВСУ по Белгороду получила баротравму 18-летняя девушка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2025
происшествия
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 17 сен — РИА Новости. При ударе БПЛА ВСУ по Белгороду получила баротравму 18-летняя девушка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде после ударов беспилотников еще одна мирная жительница обратилась в больницу. Восемнадцатилетней девушке, получившей баротравму, оказали необходимую помощь. Лечение продолжит амбулаторно", — написал он. Гладков добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за атак двух БПЛА повреждены гараж и три частных дома, в городе Строитель Яковлевского округа беспилотник сдетонировал на территории сельхозпредприятия. "В Белгородском районе в селе Нечаевка вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника пробита крыша частного домовладения. В селе Устинка FPV-дрон атаковал частный дом. &lt;…&gt; В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона повреждены четыре транспортных средства", — уточнил губернатор. В среду Гладков рассказал, что в Белгороде здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. Две сотрудницы обратились за медпомощью.Украинские военные ежедневно наносят удары беспилотниками и обстреливают мирные населенные пункты и гражданские объекты в приграничных российских регионах.
белгород
белгородская область
белгородский район
В Белгороде при атаке дронов ВСУ пострадала девушка

В Белгороде 18-летняя девушка получила баротравму после атаки дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 17 сен — РИА Новости. При ударе БПЛА ВСУ по Белгороду получила баротравму 18-летняя девушка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
Белгороде после ударов беспилотников еще одна мирная жительница обратилась в больницу. Восемнадцатилетней девушке, получившей баротравму, оказали необходимую помощь. Лечение продолжит амбулаторно", — написал он.
Гладков добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за атак двух БПЛА повреждены гараж и три частных дома, в городе Строитель Яковлевского округа беспилотник сдетонировал на территории сельхозпредприятия.
Белгородском районе в селе Нечаевка вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника пробита крыша частного домовладения. В селе Устинка FPV-дрон атаковал частный дом. <…> В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона повреждены четыре транспортных средства", — уточнил губернатор.
В среду Гладков рассказал, что в Белгороде здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. Две сотрудницы обратились за медпомощью.
Украинские военные ежедневно наносят удары беспилотниками и обстреливают мирные населенные пункты и гражданские объекты в приграничных российских регионах.
На Кубани объявили угрозу атаки беспилотников
ПроисшествияБелгородБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
