В Белгороде при атаке дронов ВСУ пострадала девушка
2025-09-17T19:53:00+03:00
2025-09-17T19:53:00+03:00
2025-09-17T20:56:00+03:00
БЕЛГОРОД, 17 сен — РИА Новости. При ударе БПЛА ВСУ по Белгороду получила баротравму 18-летняя девушка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгороде после ударов беспилотников еще одна мирная жительница обратилась в больницу. Восемнадцатилетней девушке, получившей баротравму, оказали необходимую помощь. Лечение продолжит амбулаторно", — написал он. Гладков добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за атак двух БПЛА повреждены гараж и три частных дома, в городе Строитель Яковлевского округа беспилотник сдетонировал на территории сельхозпредприятия. "В Белгородском районе в селе Нечаевка вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника пробита крыша частного домовладения. В селе Устинка FPV-дрон атаковал частный дом. <…> В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона повреждены четыре транспортных средства", — уточнил губернатор. В среду Гладков рассказал, что в Белгороде здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. Две сотрудницы обратились за медпомощью.Украинские военные ежедневно наносят удары беспилотниками и обстреливают мирные населенные пункты и гражданские объекты в приграничных российских регионах.
