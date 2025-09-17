https://ria.ru/20250917/belgija-2042396008.html

Бельгия больше года не передает Украине истребители F-16, заявили в Раде

2025-09-17T10:03:00+03:00

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Бельгия уже больше года не передает Украине истребители F-16, заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен ранее заявлял, что Бельгия поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее и выделит Киеву новую военную помощь в размере 100 миллионов евро. "Вы знаете, какая страна нам еще не дала F-16, которые мы должны были получить еще год назад? Бельгия. А вы знаете, где больше все замороженных российских активов? В Бельгии", - сказал Ивченко в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". Ивченко также заявил, что на данный момент не наблюдается единства в Европейском Союзе, в нем разные страны с разными экономическими и национальными интересами. В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем МИД Бельгии сообщал, что страна поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16 , первые из которых должны были поступить до конца 2024 года. Позднее генштаб Бельгии заявил, что поставки Украине задержатся. На такую значительную задержку оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16 . В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

