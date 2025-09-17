Бельгия больше года не передает Украине истребители F-16, заявили в Раде
Истребители F-16. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Бельгия уже больше года не передает Украине истребители F-16, заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко.
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен ранее заявлял, что Бельгия поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее и выделит Киеву новую военную помощь в размере 100 миллионов евро.
"Вы знаете, какая страна нам еще не дала F-16, которые мы должны были получить еще год назад? Бельгия. А вы знаете, где больше все замороженных российских активов? В Бельгии", - сказал Ивченко в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".
Ивченко также заявил, что на данный момент не наблюдается единства в Европейском Союзе, в нем разные страны с разными экономическими и национальными интересами.
В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем МИД Бельгии сообщал, что страна поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16 , первые из которых должны были поступить до конца 2024 года.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.