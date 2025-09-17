Рейтинг@Mail.ru
Бельгия больше года не передает Украине истребители F-16, заявили в Раде - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/belgija-2042396008.html
Бельгия больше года не передает Украине истребители F-16, заявили в Раде
Бельгия больше года не передает Украине истребители F-16, заявили в Раде - РИА Новости, 17.09.2025
Бельгия больше года не передает Украине истребители F-16, заявили в Раде
Бельгия уже больше года не передает Украине истребители F-16, заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T10:03:00+03:00
2025-09-17T10:03:00+03:00
в мире
бельгия
украина
киев
тео франкен
сергей лавров
нато
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093682_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ce606ae4416a25ff4375d278b4afc67.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Бельгия уже больше года не передает Украине истребители F-16, заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен ранее заявлял, что Бельгия поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее и выделит Киеву новую военную помощь в размере 100 миллионов евро. "Вы знаете, какая страна нам еще не дала F-16, которые мы должны были получить еще год назад? Бельгия. А вы знаете, где больше все замороженных российских активов? В Бельгии", - сказал Ивченко в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". Ивченко также заявил, что на данный момент не наблюдается единства в Европейском Союзе, в нем разные страны с разными экономическими и национальными интересами. В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем МИД Бельгии сообщал, что страна поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16 , первые из которых должны были поступить до конца 2024 года. Позднее генштаб Бельгии заявил, что поставки Украине задержатся. На такую значительную задержку оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16 . В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250917/ukraina-2042393243.html
https://ria.ru/20250917/ukraina-2042382142.html
бельгия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093682_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50bfc75a79830ed27f12a2afc3a1f0fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, украина, киев, тео франкен, сергей лавров, нато, верховная рада украины, f-16, f-35
В мире, Бельгия, Украина, Киев, Тео Франкен, Сергей Лавров, НАТО, Верховная Рада Украины, F-16, F-35
Бельгия больше года не передает Украине истребители F-16, заявили в Раде

Депутат Рады Ивченко: Бельгия больше года не передает Украине истребители F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Бельгия уже больше года не передает Украине истребители F-16, заявил депутат Верховной рады Вадим Ивченко.
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен ранее заявлял, что Бельгия поставит Украине истребители F-16 как можно быстрее и выделит Киеву новую военную помощь в размере 100 миллионов евро.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В США забили тревогу из-за ловушки для НАТО на Украине
09:36
"Вы знаете, какая страна нам еще не дала F-16, которые мы должны были получить еще год назад? Бельгия. А вы знаете, где больше все замороженных российских активов? В Бельгии", - сказал Ивченко в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".
Ивченко также заявил, что на данный момент не наблюдается единства в Европейском Союзе, в нем разные страны с разными экономическими и национальными интересами.
В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем МИД Бельгии сообщал, что страна поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16 , первые из которых должны были поступить до конца 2024 года.
Позднее генштаб Бельгии заявил, что поставки Украине задержатся. На такую значительную задержку оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16 .
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину
07:34
 
В миреБельгияУкраинаКиевТео ФранкенСергей ЛавровНАТОВерховная Рада УкраиныF-16F-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала