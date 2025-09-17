Появились подробности дела Telegram-канала Baza
Михальчик: полицейские по делу Baza на очных ставках заявили, что уволены
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Полицейские при проведении очных ставок с главным редактором Telegram-канала Baza Глебом Трифоновым заявляли, что уволены, сообщил РИА Новости адвокат Трифонова Алексей Михальчик.
"В ходе проведения очных ставок с Трифоновым они все заявляли о том, что уволены. Это было в начале августа", - сказал адвокат.
В июле Замоскворецкий суд Москвы арестовал оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александа Селиванова.
В суде Селиванов признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей.
Позже в суде стало известно, что Александр Аблаев также дал признательные показания.
По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Под стражей также находится сотрудница Baza Татьяна Лукьянова.
Глебу Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает.
Ранее защита главреда просила суд отпустить его под залог в 3 миллиона рублей. Ходатайство следствия о продлении ему ареста суд рассмотрит в четверг. В тот же день аналогичные материалы рассмотрят в отношении Аблаева и Селиванова.
