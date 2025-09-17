Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности дела Telegram-канала Baza - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/baza-2042390601.html
Появились подробности дела Telegram-канала Baza
Появились подробности дела Telegram-канала Baza - РИА Новости, 17.09.2025
Появились подробности дела Telegram-канала Baza
Полицейские при проведении очных ставок с главным редактором Telegram-канала Baza Глебом Трифоновым заявляли, что уволены, сообщил РИА Новости адвокат Трифонова РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:19:00+03:00
2025-09-17T09:19:00+03:00
москва
краснодар
белгород
глеб трифонов
алексей михальчик
telegram-канал baza
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
обыски в офисе telegram-канала baza
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030902361_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_34167e82d03996372e8912eae87653be.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Полицейские при проведении очных ставок с главным редактором Telegram-канала Baza Глебом Трифоновым заявляли, что уволены, сообщил РИА Новости адвокат Трифонова Алексей Михальчик. "В ходе проведения очных ставок с Трифоновым они все заявляли о том, что уволены. Это было в начале августа", - сказал адвокат. В июле Замоскворецкий суд Москвы арестовал оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александа Селиванова. В суде Селиванов признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Позже в суде стало известно, что Александр Аблаев также дал признательные показания. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Под стражей также находится сотрудница Baza Татьяна Лукьянова. Глебу Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает. Ранее защита главреда просила суд отпустить его под залог в 3 миллиона рублей. Ходатайство следствия о продлении ему ареста суд рассмотрит в четверг. В тот же день аналогичные материалы рассмотрят в отношении Аблаева и Селиванова.
https://ria.ru/20250916/obysk-2042199033.html
https://ria.ru/20250829/peterburg-2038400770.html
москва
краснодар
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030902361_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ea2014b89fe9c7d3f880379676e7476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, краснодар, белгород, глеб трифонов, алексей михальчик, telegram-канал baza, министерство внутренних дел рф (мвд россии), обыски в офисе telegram-канала baza, происшествия
Москва, Краснодар, Белгород, Глеб Трифонов, Алексей Михальчик, Telegram-канал Baza, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Происшествия
Появились подробности дела Telegram-канала Baza

Михальчик: полицейские по делу Baza на очных ставках заявили, что уволены

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Полицейские при проведении очных ставок с главным редактором Telegram-канала Baza Глебом Трифоновым заявляли, что уволены, сообщил РИА Новости адвокат Трифонова Алексей Михальчик.
"В ходе проведения очных ставок с Трифоновым они все заявляли о том, что уволены. Это было в начале августа", - сказал адвокат.
Бывший генеральный директор театральной труппы Седьмая студия Юрий Итин в Пресненском суде Москвы. 25 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Фигурант дела "Седьмой студии" добился возврата изъятых при обыске денег
Вчера, 12:37
В июле Замоскворецкий суд Москвы арестовал оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александа Селиванова.
В суде Селиванов признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей.
Позже в суде стало известно, что Александр Аблаев также дал признательные показания.
По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Под стражей также находится сотрудница Baza Татьяна Лукьянова.
Глебу Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает.
Ранее защита главреда просила суд отпустить его под залог в 3 миллиона рублей. Ходатайство следствия о продлении ему ареста суд рассмотрит в четверг. В тот же день аналогичные материалы рассмотрят в отношении Аблаева и Селиванова.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Петербурге провели обыск у создателя проекта по пропаганде суицида
29 августа, 18:53
 
МоскваКраснодарБелгородГлеб ТрифоновАлексей МихальчикTelegram-канал BazaМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Обыски в офисе Telegram-канала BazaПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала