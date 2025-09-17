Рейтинг@Mail.ru
Банки в России снижают ставки по накопительным счетам - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/banki-2042373798.html
Банки в России снижают ставки по накопительным счетам
Банки в России снижают ставки по накопительным счетам - РИА Новости, 17.09.2025
Банки в России снижают ставки по накопительным счетам
Большинство российских банков снижают ставки по накопительным счетам, при этом некоторые игроки пока оставили условия по таким продуктам без изменений, выяснило РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T05:00:00+03:00
2025-09-17T05:00:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
"дом.рф"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Большинство российских банков снижают ставки по накопительным счетам, при этом некоторые игроки пока оставили условия по таким продуктам без изменений, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Ранее Сбербанк сообщил, что с 19 сентября снижает ставки по накопительным счетам, максимальная по обычному накопительному счету теперь будет составлять 13,5%. Руководитель сберегательных продуктов банка "Дом РФ" Наталья Мульганова сообщила, что по накопительному счету "Ультра", привязанному к ключевой ставке, ставки автоматически скорректировались после соответствующего решения ЦБ - 15% при ежедневном остатке на счете до 6 миллионов рублей, 15,9% при остатке от 6 до 500 миллионов рублей. В Т-Банке также пересмотрели ставку по накопительному счету, теперь базовая составляет 9%. Согласно данным маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости, Газпромбанк с 17 сентября в массовом сегменте также снижает ставки по накопительным счетам в рублях. Так, приветственная ставка на "Накопительный счет" будет понижена на 0,5 процентного пункта - до 16,5% (действует первые два месяца), на "Ежедневный процент" будет понижена базовая ставка на 1 процентный пункт - до 9%, а максимальная ставка будет понижена на 0,5 процентного пункта - до 15,5%. "Максимальная ставка по накопительному счету в ВТБ – 16% годовых как на минимальный, так и на ежедневный остаток. Банк сохраняет текущий уровень доходности после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки", - отметили в пресс-службе. В ПСБ рассказали, что, исходя из ожиданий по снижению ставки ЦБ, заблаговременно скорректировали условия по накопительным счетам в начале сентября. "В настоящее время максимальная ставка по накопительному счету составляет 17% годовых, базовая ставка - 5%. Также в ПСБ действует накопительный счет "Народный" с приветственной ставкой 25% годовых для новых клиентов… В настоящее время мы оцениваем целесообразность дальнейшей коррекции ставок", - сообщили там. В "Почта банке" отметили, что в ближайшее время не планируют менять ставки по накопительным счетам. Ставки по накопительным счетам корректировались в начале августа. "Сейчас максимальная доходность достигает 17% годовых и действует для новых клиентов в первый месяц после открытия счета… На решение по изменению условий влияют снижение "ключа" и конъюнктура рынка", - сообщили в пресс-службе. В "Ренессанс банке" заявили, что стараются не часто корректировать ставки по таким видам сберегательных продуктов, несмотря на то, что условиями накопительных счетов предусмотрена возможность изменения ставок в любой момент. "Текущий уровень ставок на сегодня соответствует нашим ожиданиям, поэтому в ближайшее время мы не планируем вносить какие-либо изменения", - сообщил начальник управления депозитных продуктов банка Ашот Симонян. Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
https://ria.ru/20250916/banki-2042206240.html
https://ria.ru/20250913/stavki-2041592942.html
https://ria.ru/20250913/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_906:490:2000:1310_1920x0_80_0_0_9db7a3785c0e6ed8d6cde18fb0af8ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, "дом.рф", россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, "Дом.РФ", Россия
Банки в России снижают ставки по накопительным счетам

Большинство российских банков снижают ставки по накопительным счетам

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Большинство российских банков снижают ставки по накопительным счетам, при этом некоторые игроки пока оставили условия по таким продуктам без изменений, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Ранее Сбербанк сообщил, что с 19 сентября снижает ставки по накопительным счетам, максимальная по обычному накопительному счету теперь будет составлять 13,5%.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Пять российских банков снизили ставки по вкладам
Вчера, 13:03
Руководитель сберегательных продуктов банка "Дом РФ" Наталья Мульганова сообщила, что по накопительному счету "Ультра", привязанному к ключевой ставке, ставки автоматически скорректировались после соответствующего решения ЦБ - 15% при ежедневном остатке на счете до 6 миллионов рублей, 15,9% при остатке от 6 до 500 миллионов рублей.
В Т-Банке также пересмотрели ставку по накопительному счету, теперь базовая составляет 9%.
Согласно данным маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости, Газпромбанк с 17 сентября в массовом сегменте также снижает ставки по накопительным счетам в рублях.
Так, приветственная ставка на "Накопительный счет" будет понижена на 0,5 процентного пункта - до 16,5% (действует первые два месяца), на "Ежедневный процент" будет понижена базовая ставка на 1 процентный пункт - до 9%, а максимальная ставка будет понижена на 0,5 процентного пункта - до 15,5%.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Банки в России продолжат снижать ставки по кредитам, показал опрос
13 сентября, 04:32
"Максимальная ставка по накопительному счету в ВТБ – 16% годовых как на минимальный, так и на ежедневный остаток. Банк сохраняет текущий уровень доходности после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки", - отметили в пресс-службе.
В ПСБ рассказали, что, исходя из ожиданий по снижению ставки ЦБ, заблаговременно скорректировали условия по накопительным счетам в начале сентября. "В настоящее время максимальная ставка по накопительному счету составляет 17% годовых, базовая ставка - 5%. Также в ПСБ действует накопительный счет "Народный" с приветственной ставкой 25% годовых для новых клиентов… В настоящее время мы оцениваем целесообразность дальнейшей коррекции ставок", - сообщили там.
В "Почта банке" отметили, что в ближайшее время не планируют менять ставки по накопительным счетам. Ставки по накопительным счетам корректировались в начале августа. "Сейчас максимальная доходность достигает 17% годовых и действует для новых клиентов в первый месяц после открытия счета… На решение по изменению условий влияют снижение "ключа" и конъюнктура рынка", - сообщили в пресс-службе.
В "Ренессанс банке" заявили, что стараются не часто корректировать ставки по таким видам сберегательных продуктов, несмотря на то, что условиями накопительных счетов предусмотрена возможность изменения ставок в любой момент. "Текущий уровень ставок на сегодня соответствует нашим ожиданиям, поэтому в ближайшее время мы не планируем вносить какие-либо изменения", - сообщил начальник управления депозитных продуктов банка Ашот Симонян.
Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
13 сентября, 14:47
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк России"Дом.РФ"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала