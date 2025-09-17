https://ria.ru/20250917/banki-2042373798.html

Банки в России снижают ставки по накопительным счетам

Банки в России снижают ставки по накопительным счетам - РИА Новости, 17.09.2025

Банки в России снижают ставки по накопительным счетам

Большинство российских банков снижают ставки по накопительным счетам, при этом некоторые игроки пока оставили условия по таким продуктам без изменений, выяснило РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T05:00:00+03:00

2025-09-17T05:00:00+03:00

2025-09-17T05:00:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

"дом.рф"

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Большинство российских банков снижают ставки по накопительным счетам, при этом некоторые игроки пока оставили условия по таким продуктам без изменений, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Ранее Сбербанк сообщил, что с 19 сентября снижает ставки по накопительным счетам, максимальная по обычному накопительному счету теперь будет составлять 13,5%. Руководитель сберегательных продуктов банка "Дом РФ" Наталья Мульганова сообщила, что по накопительному счету "Ультра", привязанному к ключевой ставке, ставки автоматически скорректировались после соответствующего решения ЦБ - 15% при ежедневном остатке на счете до 6 миллионов рублей, 15,9% при остатке от 6 до 500 миллионов рублей. В Т-Банке также пересмотрели ставку по накопительному счету, теперь базовая составляет 9%. Согласно данным маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости, Газпромбанк с 17 сентября в массовом сегменте также снижает ставки по накопительным счетам в рублях. Так, приветственная ставка на "Накопительный счет" будет понижена на 0,5 процентного пункта - до 16,5% (действует первые два месяца), на "Ежедневный процент" будет понижена базовая ставка на 1 процентный пункт - до 9%, а максимальная ставка будет понижена на 0,5 процентного пункта - до 15,5%. "Максимальная ставка по накопительному счету в ВТБ – 16% годовых как на минимальный, так и на ежедневный остаток. Банк сохраняет текущий уровень доходности после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки", - отметили в пресс-службе. В ПСБ рассказали, что, исходя из ожиданий по снижению ставки ЦБ, заблаговременно скорректировали условия по накопительным счетам в начале сентября. "В настоящее время максимальная ставка по накопительному счету составляет 17% годовых, базовая ставка - 5%. Также в ПСБ действует накопительный счет "Народный" с приветственной ставкой 25% годовых для новых клиентов… В настоящее время мы оцениваем целесообразность дальнейшей коррекции ставок", - сообщили там. В "Почта банке" отметили, что в ближайшее время не планируют менять ставки по накопительным счетам. Ставки по накопительным счетам корректировались в начале августа. "Сейчас максимальная доходность достигает 17% годовых и действует для новых клиентов в первый месяц после открытия счета… На решение по изменению условий влияют снижение "ключа" и конъюнктура рынка", - сообщили в пресс-службе. В "Ренессанс банке" заявили, что стараются не часто корректировать ставки по таким видам сберегательных продуктов, несмотря на то, что условиями накопительных счетов предусмотрена возможность изменения ставок в любой момент. "Текущий уровень ставок на сегодня соответствует нашим ожиданиям, поэтому в ближайшее время мы не планируем вносить какие-либо изменения", - сообщил начальник управления депозитных продуктов банка Ашот Симонян. Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.

https://ria.ru/20250916/banki-2042206240.html

https://ria.ru/20250913/stavki-2041592942.html

https://ria.ru/20250913/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, "дом.рф", россия