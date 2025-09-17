Рейтинг@Mail.ru
В Ангарске прогремел взрыв в квартире жилого дома
08:22 17.09.2025 (обновлено: 09:13 17.09.2025)
В Ангарске прогремел взрыв в квартире жилого дома
В Ангарске прогремел взрыв в квартире жилого дома - РИА Новости, 17.09.2025
В Ангарске прогремел взрыв в квартире жилого дома
Баллон с монтажной пеной взорвался при проведении ремонта в квартире в Ангарске, один человек травмирован, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 17.09.2025
ИРКУТСК, 17 сен - РИА Новости. Баллон с монтажной пеной взорвался при проведении ремонта в квартире в Ангарске, один человек травмирован, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.Во время ремонта на балконе квартиры многоэтажного дома в микрорайоне 7 Ангарска при разгерметизации баллона с монтажной пеной произошло возгорание. Пожар был потушен до прибытия огнеборцев."Неосторожное обращение с баллоном с монтажной пеной привело к возгоранию в Ангарске. Мужчина получил травмы", - говорится в сообщении.Отмечается, что баллон использовал собственник жилья при ремонте на балконе квартиры на 5 этаже.
происшествия, ангарск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область
ИРКУТСК, 17 сен - РИА Новости. Баллон с монтажной пеной взорвался при проведении ремонта в квартире в Ангарске, один человек травмирован, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Во время ремонта на балконе квартиры многоэтажного дома в микрорайоне 7 Ангарска при разгерметизации баллона с монтажной пеной произошло возгорание. Пожар был потушен до прибытия огнеборцев.
