https://ria.ru/20250917/ballon--2042384828.html

В Ангарске прогремел взрыв в квартире жилого дома

В Ангарске прогремел взрыв в квартире жилого дома - РИА Новости, 17.09.2025

В Ангарске прогремел взрыв в квартире жилого дома

Баллон с монтажной пеной взорвался при проведении ремонта в квартире в Ангарске, один человек травмирован, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T08:22:00+03:00

2025-09-17T08:22:00+03:00

2025-09-17T09:13:00+03:00

происшествия

ангарск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

ИРКУТСК, 17 сен - РИА Новости. Баллон с монтажной пеной взорвался при проведении ремонта в квартире в Ангарске, один человек травмирован, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.Во время ремонта на балконе квартиры многоэтажного дома в микрорайоне 7 Ангарска при разгерметизации баллона с монтажной пеной произошло возгорание. Пожар был потушен до прибытия огнеборцев."Неосторожное обращение с баллоном с монтажной пеной привело к возгоранию в Ангарске. Мужчина получил травмы", - говорится в сообщении.Отмечается, что баллон использовал собственник жилья при ремонте на балконе квартиры на 5 этаже.

https://ria.ru/20250915/sk-2041982699.html

https://ria.ru/20250809/vzryv-2034300757.html

ангарск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ангарск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область