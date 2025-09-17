Рейтинг@Mail.ru
Балицкий: удары ВСУ по Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 17.09.2025 (обновлено: 08:36 17.09.2025)
Балицкий: удары ВСУ по Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой
Балицкий: удары ВСУ по Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой - РИА Новости, 17.09.2025
Балицкий: удары ВСУ по Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой
Систематические обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой, последствия могут быть опасны для всего мира, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 17.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (река)
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Систематические обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой, последствия могут быть опасны для всего мира, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. Угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы. "Обстрелы со стороны киевского нацистского режима территории Запорожской АЭС носят систематический и террористический характер и грозят ядерной катастрофой. Последствия могут быть непредсказуемы и опасны для всего мира, так как атомная станция остается объектом повышенной опасности", - сказал Балицкий. По его словам, киевский режим занимается ядерным шантажом, нанося удары по территории и инфраструктуре атомной станции, что является недопустимым и требует осуждение всего мирового сообщества. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
россия, запорожская область, днепр (река), евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Балицкий: удары ВСУ по Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой

Балицкий: обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой

Евгений Балицкий
Евгений Балицкий . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Систематические обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС грозят ядерной катастрофой, последствия могут быть опасны для всего мира, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. Угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы.
"Обстрелы со стороны киевского нацистского режима территории Запорожской АЭС носят систематический и террористический характер и грозят ядерной катастрофой. Последствия могут быть непредсказуемы и опасны для всего мира, так как атомная станция остается объектом повышенной опасности", - сказал Балицкий.
По его словам, киевский режим занимается ядерным шантажом, нанося удары по территории и инфраструктуре атомной станции, что является недопустимым и требует осуждение всего мирового сообщества.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (река)Евгений БалицкийЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
