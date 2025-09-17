Баканов высказался об успехе Маска в области космоса
Баканов: успех Маска в области космоса связан с тем, что его не услышали в РФ
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Одним из стимулов Илона Маска создать собственную ракету, космический корабль и спутниковую группировку была его неудачная поездка в Россию, где он "не был услышан", заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Я так понимаю, что одной из мотиваций его был как раз фактор того, что он не был услышан. Стиснув зубы, он разработал не только ракету, но ещё и корабль космический и новую орбитальную группировку", - сказал Баканов в эфире "Соловьев LIVE".
Глава "Роскосмоса" уточнил, что из 10 тысяч активных космических аппаратов, которые сегодня находятся на орбите, восемь тысяч составляют группировку связи Илона Маска Starlink. При этом в России на этот счёт "голову пеплом не посыпают", до конца 2025 года планируется первый запуск кластера спутников связи частной российской компании. На первом этапе она будет состоять из 300 аппаратов, на втором – около 900, отметил Баканов.
Ранее отец бизнесмена Эррол Маск, выступая на "Форуме будущего 2050", рассказал, что Илон на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали, сочтя это шуткой. Отец предпринимателя добавил, что после этого он, его сын и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии, положив начало производству компании SpaceX.
Как рассказал РИА Новости один из участников переговоров американского бизнесмена с российской компанией "Космотрас", Маск в начале нулевых годов встречался с представителями компании, но покинул их офис после того, как ему назвали цену пусковой услуги, и больше не возвращался.
