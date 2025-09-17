Рейтинг@Mail.ru
Баканов высказался об успехе Маска в области космоса - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:11 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/bakanov-2042415116.html
Баканов высказался об успехе Маска в области космоса
Баканов высказался об успехе Маска в области космоса - РИА Новости, 17.09.2025
Баканов высказался об успехе Маска в области космоса
Одним из стимулов Илона Маска создать собственную ракету, космический корабль и спутниковую группировку была его неудачная поездка в Россию, где он "не был... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:11:00+03:00
2025-09-17T11:11:00+03:00
наука
россия
калифорния
дмитрий баканов
илон маск
эррол маск
spacex
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037637669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7582c558d13867ebba71dad9c520619d.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Одним из стимулов Илона Маска создать собственную ракету, космический корабль и спутниковую группировку была его неудачная поездка в Россию, где он "не был услышан", заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Я так понимаю, что одной из мотиваций его был как раз фактор того, что он не был услышан. Стиснув зубы, он разработал не только ракету, но ещё и корабль космический и новую орбитальную группировку", - сказал Баканов в эфире "Соловьев LIVE". Глава "Роскосмоса" уточнил, что из 10 тысяч активных космических аппаратов, которые сегодня находятся на орбите, восемь тысяч составляют группировку связи Илона Маска Starlink. При этом в России на этот счёт "голову пеплом не посыпают", до конца 2025 года планируется первый запуск кластера спутников связи частной российской компании. На первом этапе она будет состоять из 300 аппаратов, на втором – около 900, отметил Баканов. Ранее отец бизнесмена Эррол Маск, выступая на "Форуме будущего 2050", рассказал, что Илон на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали, сочтя это шуткой. Отец предпринимателя добавил, что после этого он, его сын и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии, положив начало производству компании SpaceX. Как рассказал РИА Новости один из участников переговоров американского бизнесмена с российской компанией "Космотрас", Маск в начале нулевых годов встречался с представителями компании, но покинул их офис после того, как ему назвали цену пусковой услуги, и больше не возвращался.
https://ria.ru/20240601/mask-1949937372.html
https://ria.ru/20250910/mask-2040874361.html
россия
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037637669_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_3a5211f0fb3237b12ac912bbc8010346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калифорния, дмитрий баканов, илон маск, эррол маск, spacex, роскосмос, в мире
Наука, Россия, Калифорния, Дмитрий Баканов, Илон Маск, Эррол Маск, SpaceX, Роскосмос, В мире
Баканов высказался об успехе Маска в области космоса

Баканов: успех Маска в области космоса связан с тем, что его не услышали в РФ

© Getty Images / Andrew HarnikИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Одним из стимулов Илона Маска создать собственную ракету, космический корабль и спутниковую группировку была его неудачная поездка в Россию, где он "не был услышан", заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Я так понимаю, что одной из мотиваций его был как раз фактор того, что он не был услышан. Стиснув зубы, он разработал не только ракету, но ещё и корабль космический и новую орбитальную группировку", - сказал Баканов в эфире "Соловьев LIVE".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Маск сделал загадочное предсказание о космосе
1 июня 2024, 22:08
Глава "Роскосмоса" уточнил, что из 10 тысяч активных космических аппаратов, которые сегодня находятся на орбите, восемь тысяч составляют группировку связи Илона Маска Starlink. При этом в России на этот счёт "голову пеплом не посыпают", до конца 2025 года планируется первый запуск кластера спутников связи частной российской компании. На первом этапе она будет состоять из 300 аппаратов, на втором – около 900, отметил Баканов.
Ранее отец бизнесмена Эррол Маск, выступая на "Форуме будущего 2050", рассказал, что Илон на заре своего увлечения космонавтикой как бизнесом пытался купить ракету в России, но ему ее не продали, сочтя это шуткой. Отец предпринимателя добавил, что после этого он, его сын и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии, положив начало производству компании SpaceX.
Как рассказал РИА Новости один из участников переговоров американского бизнесмена с российской компанией "Космотрас", Маск в начале нулевых годов встречался с представителями компании, но покинул их офис после того, как ему назвали цену пусковой услуги, и больше не возвращался.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Маск стал первым человеком с состоянием выше 400 миллиардов долларов
10 сентября, 11:11
 
НаукаРоссияКалифорнияДмитрий БакановИлон МаскЭррол МаскSpaceXРоскосмосВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала