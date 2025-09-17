https://ria.ru/20250917/bakanov-2042405319.html
Баканов рассказал о новой российской орбитальной станции
Баканов рассказал о новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 17.09.2025
Баканов рассказал о новой российской орбитальной станции
Перспективная российская орбитальная станция станет "станцией подскока" к Луне, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Перспективная российская орбитальная станция станет "станцией подскока" к Луне, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Конечно, и станцией подскока, и на ней будут отработаны технологии автономности, потому что нам в любом случае для безопасности жизнедеятельности человека необходимо будет на Луне в начале развернуть инфраструктуру для этой жизни, посмотреть как она работает, и как раз автономная станция на орбите будет первым этапом для этого", - сказал Баканов в эфире "Соловьев Live".
Баканов рассказал о новой российской орбитальной станции
