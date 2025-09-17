Рейтинг@Mail.ru
Баканов рассказал о новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 17.09.2025
Наука
 
10:33 17.09.2025
Баканов рассказал о новой российской орбитальной станции
Перспективная российская орбитальная станция станет "станцией подскока" к Луне, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
2025-09-17T10:33:00+03:00
2025-09-17T10:33:00+03:00
наука
луна
дмитрий баканов
роскосмос
космос
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Перспективная российская орбитальная станция станет "станцией подскока" к Луне, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Конечно, и станцией подскока, и на ней будут отработаны технологии автономности, потому что нам в любом случае для безопасности жизнедеятельности человека необходимо будет на Луне в начале развернуть инфраструктуру для этой жизни, посмотреть как она работает, и как раз автономная станция на орбите будет первым этапом для этого", - сказал Баканов в эфире "Соловьев Live".
луна
космос
луна, дмитрий баканов, роскосмос, космос
Наука, Луна, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Космос
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Перспективная российская орбитальная станция станет "станцией подскока" к Луне, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Конечно, и станцией подскока, и на ней будут отработаны технологии автономности, потому что нам в любом случае для безопасности жизнедеятельности человека необходимо будет на Луне в начале развернуть инфраструктуру для этой жизни, посмотреть как она работает, и как раз автономная станция на орбите будет первым этапом для этого", - сказал Баканов в эфире "Соловьев Live".
В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов
НаукаЛунаДмитрий БакановРоскосмосКосмос
 
 
