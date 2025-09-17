https://ria.ru/20250917/bakanov-2042394878.html
В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов
В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов - РИА Новости, 17.09.2025
В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов
В России появится аналог американской системы Starlink, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:50:00+03:00
2025-09-17T09:50:00+03:00
2025-09-17T10:37:00+03:00
россия
роскосмос
дмитрий баканов
владимир соловьев (телеведущий)
вооруженные силы украины
космос - риа наука
общество
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042406234_115:616:2661:2048_1920x0_80_0_0_9df32526460a24a557a6945e1d093e99.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В России появится аналог американской системы Starlink, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов."Скоро дадим свой терминал", — заявил он в эфире "Соловьев LIVE".Так он ответил ведущему Владимиру Соловьеву, сказавшему, что российские войска так же, как и ВСУ, используют терминалы, разработанные в США.Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Украинские войска активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают им западные союзники.Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по станциям Starlink в зоне СВО. Как утверждал украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ВСУ используют более 50 тысяч терминалов спутниковой связи.
https://ria.ru/20250915/starlink-2041954055.html
https://ria.ru/20250516/svyaz-2017249436.html
https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040837186.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042406234_284:535:2302:2048_1920x0_80_0_0_2374d35b9199e88055ad639716a8296d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роскосмос, дмитрий баканов, владимир соловьев (телеведущий), вооруженные силы украины, космос - риа наука, общество, сша, илон маск, spacex
Россия, Роскосмос, Дмитрий Баканов, Владимир Соловьев (телеведущий), Вооруженные силы Украины, Космос - РИА Наука, Общество, США, Илон Маск, SpaceX
В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов
Баканов заявил, что в РФ появится аналог американской Starlink