09:50 17.09.2025 (обновлено: 10:37 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/bakanov-2042394878.html
В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В России появится аналог американской системы Starlink, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов."Скоро дадим свой терминал", — заявил он в эфире "Соловьев LIVE".Так он ответил ведущему Владимиру Соловьеву, сказавшему, что российские войска так же, как и ВСУ, используют терминалы, разработанные в США.Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Украинские войска активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают им западные союзники.Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по станциям Starlink в зоне СВО. Как утверждал украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ВСУ используют более 50 тысяч терминалов спутниковой связи.
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В России появится аналог американской системы Starlink, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Скоро дадим свой терминал", — заявил он в эфире "Соловьев LIVE".
Так он ответил ведущему Владимиру Соловьеву, сказавшему, что российские войска так же, как и ВСУ, используют терминалы, разработанные в США.

По данным Министерства обороны, спутниковая группировка обеспечивает армию связью в круглосуточном режиме.

Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Украинские войска активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают им западные союзники.
Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по станциям Starlink в зоне СВО. Как утверждал украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ВСУ используют более 50 тысяч терминалов спутниковой связи.
