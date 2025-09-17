https://ria.ru/20250917/bakanov-2042394878.html

В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов

В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов - РИА Новости, 17.09.2025

В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов

В России появится аналог американской системы Starlink, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T09:50:00+03:00

2025-09-17T09:50:00+03:00

2025-09-17T10:37:00+03:00

россия

роскосмос

дмитрий баканов

владимир соловьев (телеведущий)

вооруженные силы украины

космос - риа наука

общество

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042406234_115:616:2661:2048_1920x0_80_0_0_9df32526460a24a557a6945e1d093e99.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В России появится аналог американской системы Starlink, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов."Скоро дадим свой терминал", — заявил он в эфире "Соловьев LIVE".Так он ответил ведущему Владимиру Соловьеву, сказавшему, что российские войска так же, как и ВСУ, используют терминалы, разработанные в США.Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Украинские войска активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают им западные союзники.Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по станциям Starlink в зоне СВО. Как утверждал украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ВСУ используют более 50 тысяч терминалов спутниковой связи.

https://ria.ru/20250915/starlink-2041954055.html

https://ria.ru/20250516/svyaz-2017249436.html

https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040837186.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, роскосмос, дмитрий баканов, владимир соловьев (телеведущий), вооруженные силы украины, космос - риа наука, общество, сша, илон маск, spacex