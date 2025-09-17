https://ria.ru/20250917/bajden-2042391192.html

Байден и его союзники создали обстановку радикализма, заявил Володин

Байден и его союзники создали обстановку радикализма, заявил Володин - РИА Новости, 17.09.2025

Байден и его союзники создали обстановку радикализма, заявил Володин

Бывший президент США Джо Байден и подобные ему лидеры Европы своими руками создали обстановку радикализма - вызов, с которым столкнулся мир, сообщил... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден и подобные ему лидеры Европы своими руками создали обстановку радикализма - вызов, с которым столкнулся мир, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Это радикалы, которых вырастили, создавая условия для ЛГБТ-сообщества*, финансируя этот блуд из различных фондов. Фактически своими руками Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку. Вот с какими вызовами сталкивается мир", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале в MAX. Он подчеркнул, что радикализм наносит огромный ущерб любому государству, любой политической системе. "Видим то, что произошло в Соединенных Штатах Америки. Трагедия. Вы посмотрите на этот шантаж, который идет в отношении (президента США Дональда - ред.) Трампа. Ближайших его сподвижников уничтожают. Сам он чудом уцелел в ходе избирательной кампании", - отметил председатель Госдумы.* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено.

