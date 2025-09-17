Рейтинг@Mail.ru
Байден и его союзники создали обстановку радикализма, заявил Володин - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 17.09.2025 (обновлено: 09:24 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/bajden-2042391192.html
Байден и его союзники создали обстановку радикализма, заявил Володин
Байден и его союзники создали обстановку радикализма, заявил Володин - РИА Новости, 17.09.2025
Байден и его союзники создали обстановку радикализма, заявил Володин
Бывший президент США Джо Байден и подобные ему лидеры Европы своими руками создали обстановку радикализма - вызов, с которым столкнулся мир, сообщил... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:23:00+03:00
2025-09-17T09:24:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
джо байден
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556ef5fd63793c750bde88b346f563be.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден и подобные ему лидеры Европы своими руками создали обстановку радикализма - вызов, с которым столкнулся мир, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Это радикалы, которых вырастили, создавая условия для ЛГБТ-сообщества*, финансируя этот блуд из различных фондов. Фактически своими руками Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку. Вот с какими вызовами сталкивается мир", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале в MAX. Он подчеркнул, что радикализм наносит огромный ущерб любому государству, любой политической системе. "Видим то, что произошло в Соединенных Штатах Америки. Трагедия. Вы посмотрите на этот шантаж, который идет в отношении (президента США Дональда - ред.) Трампа. Ближайших его сподвижников уничтожают. Сам он чудом уцелел в ходе избирательной кампании", - отметил председатель Госдумы.* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено.
https://ria.ru/20250911/bajden-2041078756.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_42d8aee467e76e9391b2f52a552b1276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, россия, джо байден, вячеслав володин, госдума рф
В мире, США, Европа, Россия, Джо Байден, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Байден и его союзники создали обстановку радикализма, заявил Володин

Володин: мир столкнулся с созданным Байденом и Европой радикализмом

© AP Photo / Susan Walsh Джо Байден
 Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден и подобные ему лидеры Европы своими руками создали обстановку радикализма - вызов, с которым столкнулся мир, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Это радикалы, которых вырастили, создавая условия для ЛГБТ-сообщества*, финансируя этот блуд из различных фондов. Фактически своими руками Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку. Вот с какими вызовами сталкивается мир", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале в MAX.
Он подчеркнул, что радикализм наносит огромный ущерб любому государству, любой политической системе.
"Видим то, что произошло в Соединенных Штатах Америки. Трагедия. Вы посмотрите на этот шантаж, который идет в отношении (президента США Дональда - ред.) Трампа. Ближайших его сподвижников уничтожают. Сам он чудом уцелел в ходе избирательной кампании", - отметил председатель Госдумы.
* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Байден прокомментировал убийство активиста Кирка
11 сентября, 00:19
 
В миреСШАЕвропаРоссияДжо БайденВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала