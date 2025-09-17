https://ria.ru/20250917/avtomobili-2042549614.html
Глава Минпромторга ожидает появление новых российских моделей автомобилей
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что ожидает появление новых высоколокализаванных российских моделей автомобилей на дорогах страны. РИА Новости, 17.09.2025
авто
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
azimut
lada vesta
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что ожидает появление новых высоколокализаванных российских моделей автомобилей на дорогах страны. "Я лично, очень жду в том числе и новых моделей. Коллеги с "Камаза" работают над "Атомом". Недавно тоже его тестировал. Так что будем ждать новых высоколокализованных российских автомобилей на наших дорогах", - сказал министр журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF 2025. В начале сентября он рассказал РИА Новости, что познакомился с новинками "АвтоВАЗа" Lada Iskra и Azimut еще на стадии концептов. Алиханов отметил, что главным преимуществом всех моделей Lada является их доступность за счет высокого уровня локализации, а также меньшая стоимость владения по сравнению с иномарками и широко развитая сервисная сеть.
россия
авто, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, azimut, lada vesta
Авто, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ, Azimut, Lada Vesta
