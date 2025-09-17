Рейтинг@Mail.ru
Глава Минпромторга ожидает появление новых российских моделей автомобилей
18:08 17.09.2025
Глава Минпромторга ожидает появление новых российских моделей автомобилей
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что ожидает появление новых высоколокализаванных российских моделей автомобилей на дорогах страны. РИА Новости, 17.09.2025
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что ожидает появление новых высоколокализаванных российских моделей автомобилей на дорогах страны. "Я лично, очень жду в том числе и новых моделей. Коллеги с "Камаза" работают над "Атомом". Недавно тоже его тестировал. Так что будем ждать новых высоколокализованных российских автомобилей на наших дорогах", - сказал министр журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF 2025. В начале сентября он рассказал РИА Новости, что познакомился с новинками "АвтоВАЗа" Lada Iskra и Azimut еще на стадии концептов. Алиханов отметил, что главным преимуществом всех моделей Lada является их доступность за счет высокого уровня локализации, а также меньшая стоимость владения по сравнению с иномарками и широко развитая сервисная сеть.
Антон Алиханов. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что ожидает появление новых высоколокализаванных российских моделей автомобилей на дорогах страны.
"Я лично, очень жду в том числе и новых моделей. Коллеги с "Камаза" работают над "Атомом". Недавно тоже его тестировал. Так что будем ждать новых высоколокализованных российских автомобилей на наших дорогах", - сказал министр журналистам в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF 2025.
В начале сентября он рассказал РИА Новости, что познакомился с новинками "АвтоВАЗа" Lada Iskra и Azimut еще на стадии концептов. Алиханов отметил, что главным преимуществом всех моделей Lada является их доступность за счет высокого уровня локализации, а также меньшая стоимость владения по сравнению с иномарками и широко развитая сервисная сеть.
Алиханов рассказал о росте импортонезависимости в нефтегазовом оборудовании
