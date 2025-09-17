Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 17.09.2025
16:53 17.09.2025
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП с автобусом
происшествия
владимирская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
hyundai creta
РЯЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль и автобус столкнулись во Владимирской области, два человека погибли, шестеро, по предварительным данным, пострадали, сообщило УМВД РФ по региону. По данным ведомства, ДТП произошло около 15.00 мск на 14-м километре автодороги "Владимир - Улыбышево - Коняево" в Судогодском районе. Предварительно, водитель автомобиля Hyundai допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту "Радужный - Владимир". "По состоянию на 16.30, сообщается о двух погибших, водителе автомобиля мужчине 1979 года рождения и его пассажире, и шести обратившихся за медицинской помощью гражданах, следовавших в автобусе, из которых двое – несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
происшествия, владимирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), hyundai creta
Происшествия, Владимирская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Hyundai Creta
© Фото : Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области/ВКонтакте Последствия столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимирской области
РЯЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль и автобус столкнулись во Владимирской области, два человека погибли, шестеро, по предварительным данным, пострадали, сообщило УМВД РФ по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло около 15.00 мск на 14-м километре автодороги "Владимир - Улыбышево - Коняево" в Судогодском районе. Предварительно, водитель автомобиля Hyundai допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту "Радужный - Владимир".
"По состоянию на 16.30, сообщается о двух погибших, водителе автомобиля мужчине 1979 года рождения и его пассажире, и шести обратившихся за медицинской помощью гражданах, следовавших в автобусе, из которых двое – несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
