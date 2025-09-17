Рябков оценил перспективы возобновления авиасообщения между Россией и США
Рябков: РФ надеется на позитивный настрой США по возобновлению авиасообщения
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия надеется, что к моменту следующего раунда двусторонних консультаций с США по раздражителям в Вашингтоне сформируется более позитивный настрой в вопросе возобновления авиасообщения с РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы со своей стороны на сегодня на двустороннем треке с США сфокусированы, среди прочего, на задаче возобновления прямого авиационного сообщения. К сожалению, пока должного отклика с американской стороны нет, мы предпринимаем дополнительные усилия, в это вовлечены наши профильные ведомства и структуры", - сказал Рябков.
"Мы надеемся, что к моменту возобновления того формата, который последние месяцы принято называть двусторонними консультациями по раздражителям, в Вашингтоне сформируется более конструктивный настрой, и мы реально продвинемся в решении этого вопроса", - добавил замминистра.
По его словам, решения, которые были приняты в Вашингтоне применительно к белорусской авиакомпании "Белавиа", "нельзя охарактеризовать как снятие санкций".
"Это определенное облегчение ограничительного режима. Для того, чтобы можно было говорить о снятии санкций, потребуется еще целая серия шагов. Мы, конечно, приветствуем такого рода действия администрации США, поскольку понятно, что Белоруссия наш ближайший союзник и член Союзного Государства. Это идёт в копилку здравого смысла, которого не хватает в международных отношениях", - заключил он.
Россия готова к диалогу с США по авиасообщению, заявили в Минтрансе
5 сентября, 07:08