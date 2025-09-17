https://ria.ru/20250917/astrahan-2042394415.html

В Астрахани задержали африканца, подозреваемого в шпионаже

В Астрахани задержали африканца, подозреваемого в шпионаже - РИА Новости, 17.09.2025

В Астрахани задержали африканца, подозреваемого в шпионаже

Силовики задержали африканца, передавшего разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани, возбуждено... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T09:48:00+03:00

2025-09-17T09:48:00+03:00

2025-09-17T10:48:00+03:00

происшествия

астрахань

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042399622_353:0:2444:1176_1920x0_80_0_0_e20666da7fe9f57810ee22e3e893c0ab.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Силовики задержали африканца, передавшего разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани, возбуждено уголовное дело о шпионаже, сообщает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в городе Астрахани гражданина одного из государств Северной Африки", — говорится в сообщении. Установлено, что иностранец посредством мессенджера Telegram установил и поддерживал устойчивую связь с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По его заданию злоумышленник осуществил сбор и передачу сведений о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности России. Африканца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности задержанного, продолжаются", — добавили в ФСБ.

https://ria.ru/20250813/zaderzhanie-2034947323.html

https://ria.ru/20250910/agent-2040894381.html

астрахань

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram