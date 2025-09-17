Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани задержали африканца, подозреваемого в шпионаже
09:48 17.09.2025 (обновлено: 10:48 17.09.2025)
В Астрахани задержали африканца, подозреваемого в шпионаже
Силовики задержали африканца, передавшего разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани, возбуждено... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Силовики задержали африканца, передавшего разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани, возбуждено уголовное дело о шпионаже, сообщает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в городе Астрахани гражданина одного из государств Северной Африки", — говорится в сообщении. Установлено, что иностранец посредством мессенджера Telegram установил и поддерживал устойчивую связь с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По его заданию злоумышленник осуществил сбор и передачу сведений о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности России. Африканца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности задержанного, продолжаются", — добавили в ФСБ.
© ЦОС ФСБ РоссииЗадержание африканца, передавшего разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани
Задержание африканца, передавшего разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Силовики задержали африканца, передавшего разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани, возбуждено уголовное дело о шпионаже, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в городе Астрахани гражданина одного из государств Северной Африки", — говорится в сообщении.
ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе
ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе
13 августа, 10:34
Установлено, что иностранец посредством мессенджера Telegram установил и поддерживал устойчивую связь с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По его заданию злоумышленник осуществил сбор и передачу сведений о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности России.
Африканца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности задержанного, продолжаются", — добавили в ФСБ.
Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму
Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму
10 сентября, 12:23
 
