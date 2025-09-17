https://ria.ru/20250917/artist-2042546335.html
Умер балетмейстер Юрий Папко
Заслуженный артист России Юрий Папко скончался, ему было 85 лет, сообщает Большой театр. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Заслуженный артист России Юрий Папко скончался, ему было 85 лет, сообщает Большой театр."Большой театр скорбит и выражает глубокие соболезнования вдове покойного, Юламей Генриховне Скотт, и всем родным и близким покойного... На 86-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Викторович Папко, чья любовь к танцу накрепко связала его с Большим театром", - говорится в сообщении на официальном сайте театра.
