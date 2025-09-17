Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды испытывают трудности из-за поставок вооружений Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/armiya-2042485582.html
Нидерланды испытывают трудности из-за поставок вооружений Киеву, пишут СМИ
Нидерланды испытывают трудности из-за поставок вооружений Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2025
Нидерланды испытывают трудности из-за поставок вооружений Киеву, пишут СМИ
Армия Нидерландов растет быстрыми темпами, однако обучение новых военных оказалось под угрозой из-за нехватки техники и оружия, возникшей после масштабных... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:40:00+03:00
2025-09-17T14:40:00+03:00
евросоюз
нидерланды
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
ГААГА, 17 сен - РИА Новости. Армия Нидерландов растет быстрыми темпами, однако обучение новых военных оказалось под угрозой из-за нехватки техники и оружия, возникшей после масштабных поставок вооружений Украине, пишет газета Algemen Dagblad со ссылкой на отчет минобороны. "Армия Нидерландов растёт так быстро и оказывает Украине столь щедрые пожертвования, что обучение её собственных солдат становится всё более затруднительным", - сообщает издание. Численность вооружённых сил Нидерландов стремительно увеличивается: только за первые восемь месяцев 2024 года к армии присоединились 5000 новых солдат, в основном резервисты и гражданские. Всего армия королевства сейчас насчитывает более 79 тысяч человек. Однако подготовка новобранцев оказалась осложнена нехваткой учебных материалов: из-за военной помощи Украине нидерландской армии не хватало военной техники, оружия и оборудования, и часть курсов приходилось отменять. В результате уровень боеготовности армии остаётся на уровне 65%. Как отмечается в отчете, к 2030 году численность армии должна достичь 100 тысяч человек, однако встает вопрос о том, кто будет обучать новобранцев, ведь система уже работает на износ, "в основном из-за войны на Украине". Министерство обороны Нидерландов рассчитывает решить проблему с помощью "дельтаплана обучения", который предполагает увеличение и цифровизацию учебных мощностей, а также привлечение к подготовке внешних организаций. Ранее власти Нидерландов сообщили о переносе части бюджета, выделенного на военную помощь Украине, с 2026 года на этот год, чтобы ускорить поставки. Объём военной помощи, которую Гаага уже оказала Киеву, составил почти 8,7 миллиарда евро по состоянию на 31 августа 2025 года. Правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиардов евро на военную поддержку Украины с начала российской спецоперации в 2022 году. Нидерландское правительство признаёт, что нынешних производственных мощностей оборонной промышленности недостаточно, поэтому Гаага вместе с партнёрами в ЕС и Киевом расширяют совместное производство вооружений, включая дроны и другие беспилотные системы. Помимо поставок, Нидерланды активно участвуют в подготовке украинских военных.
https://ria.ru/20250820/es-2036430640.html
https://ria.ru/20250911/ssha-2041260830.html
нидерланды
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, нидерланды, в мире, украина, киев
Евросоюз, Нидерланды, В мире, Украина, Киев
Нидерланды испытывают трудности из-за поставок вооружений Киеву, пишут СМИ

AD: армия Нидерландов столкнулась с трудностями из-за поставок вооружений Киеву

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 17 сен - РИА Новости. Армия Нидерландов растет быстрыми темпами, однако обучение новых военных оказалось под угрозой из-за нехватки техники и оружия, возникшей после масштабных поставок вооружений Украине, пишет газета Algemen Dagblad со ссылкой на отчет минобороны.
"Армия Нидерландов растёт так быстро и оказывает Украине столь щедрые пожертвования, что обучение её собственных солдат становится всё более затруднительным", - сообщает издание.
Французские военные во время британо-французских учений - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ: ЕС считает, что столкнется с трудностями при отправке войск на Украину
20 августа, 07:20
Численность вооружённых сил Нидерландов стремительно увеличивается: только за первые восемь месяцев 2024 года к армии присоединились 5000 новых солдат, в основном резервисты и гражданские. Всего армия королевства сейчас насчитывает более 79 тысяч человек.
Однако подготовка новобранцев оказалась осложнена нехваткой учебных материалов: из-за военной помощи Украине нидерландской армии не хватало военной техники, оружия и оборудования, и часть курсов приходилось отменять. В результате уровень боеготовности армии остаётся на уровне 65%.
Как отмечается в отчете, к 2030 году численность армии должна достичь 100 тысяч человек, однако встает вопрос о том, кто будет обучать новобранцев, ведь система уже работает на износ, "в основном из-за войны на Украине".
Министерство обороны Нидерландов рассчитывает решить проблему с помощью "дельтаплана обучения", который предполагает увеличение и цифровизацию учебных мощностей, а также привлечение к подготовке внешних организаций.
Ранее власти Нидерландов сообщили о переносе части бюджета, выделенного на военную помощь Украине, с 2026 года на этот год, чтобы ускорить поставки. Объём военной помощи, которую Гаага уже оказала Киеву, составил почти 8,7 миллиарда евро по состоянию на 31 августа 2025 года. Правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиардов евро на военную поддержку Украины с начала российской спецоперации в 2022 году.
Нидерландское правительство признаёт, что нынешних производственных мощностей оборонной промышленности недостаточно, поэтому Гаага вместе с партнёрами в ЕС и Киевом расширяют совместное производство вооружений, включая дроны и другие беспилотные системы. Помимо поставок, Нидерланды активно участвуют в подготовке украинских военных.
Нашивка на форме американского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В проект оборонного бюджета США внесли поправку о помощи Украине
11 сентября, 17:37
 
ЕвросоюзНидерландыВ миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала