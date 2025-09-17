https://ria.ru/20250917/armiya-2042485582.html

Нидерланды испытывают трудности из-за поставок вооружений Киеву, пишут СМИ

Армия Нидерландов растет быстрыми темпами, однако обучение новых военных оказалось под угрозой из-за нехватки техники и оружия, возникшей после масштабных... РИА Новости, 17.09.2025

евросоюз

нидерланды

в мире

украина

киев

ГААГА, 17 сен - РИА Новости. Армия Нидерландов растет быстрыми темпами, однако обучение новых военных оказалось под угрозой из-за нехватки техники и оружия, возникшей после масштабных поставок вооружений Украине, пишет газета Algemen Dagblad со ссылкой на отчет минобороны. "Армия Нидерландов растёт так быстро и оказывает Украине столь щедрые пожертвования, что обучение её собственных солдат становится всё более затруднительным", - сообщает издание. Численность вооружённых сил Нидерландов стремительно увеличивается: только за первые восемь месяцев 2024 года к армии присоединились 5000 новых солдат, в основном резервисты и гражданские. Всего армия королевства сейчас насчитывает более 79 тысяч человек. Однако подготовка новобранцев оказалась осложнена нехваткой учебных материалов: из-за военной помощи Украине нидерландской армии не хватало военной техники, оружия и оборудования, и часть курсов приходилось отменять. В результате уровень боеготовности армии остаётся на уровне 65%. Как отмечается в отчете, к 2030 году численность армии должна достичь 100 тысяч человек, однако встает вопрос о том, кто будет обучать новобранцев, ведь система уже работает на износ, "в основном из-за войны на Украине". Министерство обороны Нидерландов рассчитывает решить проблему с помощью "дельтаплана обучения", который предполагает увеличение и цифровизацию учебных мощностей, а также привлечение к подготовке внешних организаций. Ранее власти Нидерландов сообщили о переносе части бюджета, выделенного на военную помощь Украине, с 2026 года на этот год, чтобы ускорить поставки. Объём военной помощи, которую Гаага уже оказала Киеву, составил почти 8,7 миллиарда евро по состоянию на 31 августа 2025 года. Правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиардов евро на военную поддержку Украины с начала российской спецоперации в 2022 году. Нидерландское правительство признаёт, что нынешних производственных мощностей оборонной промышленности недостаточно, поэтому Гаага вместе с партнёрами в ЕС и Киевом расширяют совместное производство вооружений, включая дроны и другие беспилотные системы. Помимо поставок, Нидерланды активно участвуют в подготовке украинских военных.

