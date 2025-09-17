Рейтинг@Mail.ru
Весь архив фотослужбы РИА Новости оцифровали, сообщил Киселев - РИА Новости, 17.09.2025
13:57 17.09.2025 (обновлено: 15:20 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/arhiv-2042468646.html
Весь архив фотослужбы РИА Новости оцифровали, сообщил Киселев
россия
дмитрий киселев
андрей стенин
ростислав журавлев
агентство печати "новости"
общество
риа новости
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Весь архив фотослужбы Совинформбюро, Агентства печати "Новости" и РИА Новости оцифрован, была проведена большая, скрупулезная работа, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В Госдуме в среду открылась выставка "Экспорт во имя Победы", подготовленная думским комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками совместно с РИА Новости, ВЭБ.РФ и Российским экспортным центром. Экспозиция приурочена к 80-летию Победы и посвящена важнейшей странице истории – экспорту во время Великой Отечественной войны. "То, что сегодня представлено, - это часть архива Совинформбюро. Совинформбюро – это агентство, которое было создано на третий день Великой Отечественной войны. Для того, чтобы человеческим языком, а не сводками генштаба, информировать народ о том, что происходит на фронтах. Этот язык был найден, найдена была интонация, найден был голос Левитана. Собственно, Совинформбюро – это наш генетический корень. Совинформбюро после полета Гагарина было преобразовано в Агентство печати "Новости", потом уже в 90-е годы в новой России Агентство печати "Новости" стало РИА Новости. И чуть более 10 лет назад РИА Новости указом президента объединились с "Голосом России" и появилась медиагруппа "Россия сегодня". Ну и нам достался колоссальный архив фотослужбы Совинформбюро, АПН и РИА Новости. Но все это было очень уязвимо, потому что это было на материальных носителях. Архивы горят, как мы знаем, и такие случаи у нас были. В нашей стране если это не зацифровано, то это невосстановимо", - сказал Киселев в ходе открытия выставки. Он отметил, что весь архив был оцифрован. По словам гендиректора медиагруппы, "чтобы оцифровать, нужно было подписать фотографии, понять, кто на ней, что, когда, где". "Это огромная работа, которую мы провели. Я рад сообщить, что весь архив всей наши фотослужбы всех трех историй сейчас оцифрован. Это скрупулезная, небыстрая работа, но, тем не менее, совершенно бесценная. И вот сейчас мы делимся с вами лишь небольшой частью", - добавил Киселев. Он отметил, что сегодня медиагруппа "Россия сегодня" продолжает традиции Совинформбюро и Агентства печати "Новости". "Мы продолжаем писать историю, наши фотокоры, наши корреспонденты. Мы снимаем на фронтах, в тылу, в России, по миру, то есть эта деятельность продолжается. Мы накапливаем историю в фотографических снимках, видим их уже на листовках, видим в фильмах, - эта работа идет", - подчеркнул Киселев. Он добавил, что "у нас в агентстве в режиме ротации на фронтах 50 военкоров". "Это здоровые, сильные, очень ответственные, творческие, инициативные люди. Мы несем потери, двое погибли. Андрей Стенин и Ростислав Журавлев", - сказал Киселев. "Тем не менее, мы продолжаем делать эту работу, как на передовой, так и вот, как это сказать, в пыльных полках. Пыльных полок уже нет, конечно, архивных, и все в цифре. Но так или иначе, спасибо, что это вызывает такой интерес. Мы, честно говоря, рассчитывали на него, это большая поддержка тем людям, которые сделали эту работу", - заключил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".
россия
россия, дмитрий киселев, андрей стенин, ростислав журавлев, агентство печати "новости", общество, риа новости
Россия, Дмитрий Киселев, Андрей Стенин, Ростислав Журавлев, Агентство печати "Новости", Общество, РИА Новости
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв выступает на открытии выставки "Экспорт во имя Победы" в Государственной Думе РФ
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв выступает на открытии выставки "Экспорт во имя Победы" в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Весь архив фотослужбы Совинформбюро, Агентства печати "Новости" и РИА Новости оцифрован, была проведена большая, скрупулезная работа, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В Госдуме в среду открылась выставка "Экспорт во имя Победы", подготовленная думским комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками совместно с РИА Новости, ВЭБ.РФ и Российским экспортным центром. Экспозиция приурочена к 80-летию Победы и посвящена важнейшей странице истории – экспорту во время Великой Отечественной войны.
"То, что сегодня представлено, - это часть архива Совинформбюро. Совинформбюро – это агентство, которое было создано на третий день Великой Отечественной войны. Для того, чтобы человеческим языком, а не сводками генштаба, информировать народ о том, что происходит на фронтах. Этот язык был найден, найдена была интонация, найден был голос Левитана. Собственно, Совинформбюро – это наш генетический корень. Совинформбюро после полета Гагарина было преобразовано в Агентство печати "Новости", потом уже в 90-е годы в новой России Агентство печати "Новости" стало РИА Новости. И чуть более 10 лет назад РИА Новости указом президента объединились с "Голосом России" и появилась медиагруппа "Россия сегодня". Ну и нам достался колоссальный архив фотослужбы Совинформбюро, АПН и РИА Новости. Но все это было очень уязвимо, потому что это было на материальных носителях. Архивы горят, как мы знаем, и такие случаи у нас были. В нашей стране если это не зацифровано, то это невосстановимо", - сказал Киселев в ходе открытия выставки.
Он отметил, что весь архив был оцифрован. По словам гендиректора медиагруппы, "чтобы оцифровать, нужно было подписать фотографии, понять, кто на ней, что, когда, где".
"Это огромная работа, которую мы провели. Я рад сообщить, что весь архив всей наши фотослужбы всех трех историй сейчас оцифрован. Это скрупулезная, небыстрая работа, но, тем не менее, совершенно бесценная. И вот сейчас мы делимся с вами лишь небольшой частью", - добавил Киселев.
Он отметил, что сегодня медиагруппа "Россия сегодня" продолжает традиции Совинформбюро и Агентства печати "Новости".
"Мы продолжаем писать историю, наши фотокоры, наши корреспонденты. Мы снимаем на фронтах, в тылу, в России, по миру, то есть эта деятельность продолжается. Мы накапливаем историю в фотографических снимках, видим их уже на листовках, видим в фильмах, - эта работа идет", - подчеркнул Киселев.
Он добавил, что "у нас в агентстве в режиме ротации на фронтах 50 военкоров".
"Это здоровые, сильные, очень ответственные, творческие, инициативные люди. Мы несем потери, двое погибли. Андрей Стенин и Ростислав Журавлев", - сказал Киселев.
"Тем не менее, мы продолжаем делать эту работу, как на передовой, так и вот, как это сказать, в пыльных полках. Пыльных полок уже нет, конечно, архивных, и все в цифре. Но так или иначе, спасибо, что это вызывает такой интерес. Мы, честно говоря, рассчитывали на него, это большая поддержка тем людям, которые сделали эту работу", - заключил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".
