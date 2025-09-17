https://ria.ru/20250917/argentina-2042594340.html
В Аргентине депутаты преодолели вето президента на социальные инициативы
В Аргентине депутаты преодолели вето президента на социальные инициативы - РИА Новости, 17.09.2025
В Аргентине депутаты преодолели вето президента на социальные инициативы
Депутаты Аргентины преодолели вето президента страны Хавьера Милея на законопроекты по увеличению финансирования вузов и детской больницы Гаррахан, крупнейшей в РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T23:42:00+03:00
2025-09-17T23:42:00+03:00
2025-09-17T23:58:00+03:00
в мире
аргентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47eeeaa5452b1132e459e0309c6442cc.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 сен - РИА Новости. Депутаты Аргентины преодолели вето президента страны Хавьера Милея на законопроекты по увеличению финансирования вузов и детской больницы Гаррахан, крупнейшей в стране, следует из итогов голосования. Решение президента было отвергнуто подавляющим числом голосов депутатов. Теперь решение должен принять сенат. Во время голосования на площади перед конгрессом и ближайших улицах собралась многотысячная толпа, выступающая против политики властей в социальной сфере. О решении палаты депутатов на площади объявили через громкоговорители. Толпа начала радостно кричать, аплодировать и петь песни. Президент Аргентины уже не раз вводил вето на различные социальные инициативы парламента, мотивируя это тем, что они нарушают сбалансированность бюджета. Так, Милей отклонил законы о повышении пенсий, расходов на лечение детей, о дополнительном финансировании университетов, а также об увеличении помощи инвалидам. В последнем случае парламенту впервые за 22 года удалось преодолеть вето президента на законопроект.
https://ria.ru/20250916/argentina-2042138578.html
https://ria.ru/20250915/argentina-2041930810.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_88478d4663ccf85d9bceae7547be8d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина
В Аргентине депутаты преодолели вето президента на социальные инициативы
В Аргентине правительство преодолело вето Милея на увеличение расходов вузов
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 сен - РИА Новости. Депутаты Аргентины преодолели вето президента страны Хавьера Милея на законопроекты по увеличению финансирования вузов и детской больницы Гаррахан, крупнейшей в стране, следует из итогов голосования.
Решение президента было отвергнуто подавляющим числом голосов депутатов.
Теперь решение должен принять сенат.
Во время голосования на площади перед конгрессом и ближайших улицах собралась многотысячная толпа, выступающая против политики властей в социальной сфере.
О решении палаты депутатов на площади объявили через громкоговорители. Толпа начала радостно кричать, аплодировать и петь песни.
Президент Аргентины
уже не раз вводил вето на различные социальные инициативы парламента, мотивируя это тем, что они нарушают сбалансированность бюджета. Так, Милей отклонил законы о повышении пенсий, расходов на лечение детей, о дополнительном финансировании университетов, а также об увеличении помощи инвалидам. В последнем случае парламенту впервые за 22 года удалось преодолеть вето президента на законопроект.