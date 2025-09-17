https://ria.ru/20250917/argentina-2042594340.html

В Аргентине депутаты преодолели вето президента на социальные инициативы

2025-09-17

В Аргентине депутаты преодолели вето президента на социальные инициативы

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 сен - РИА Новости. Депутаты Аргентины преодолели вето президента страны Хавьера Милея на законопроекты по увеличению финансирования вузов и детской больницы Гаррахан, крупнейшей в стране, следует из итогов голосования. Решение президента было отвергнуто подавляющим числом голосов депутатов. Теперь решение должен принять сенат. Во время голосования на площади перед конгрессом и ближайших улицах собралась многотысячная толпа, выступающая против политики властей в социальной сфере. О решении палаты депутатов на площади объявили через громкоговорители. Толпа начала радостно кричать, аплодировать и петь песни. Президент Аргентины уже не раз вводил вето на различные социальные инициативы парламента, мотивируя это тем, что они нарушают сбалансированность бюджета. Так, Милей отклонил законы о повышении пенсий, расходов на лечение детей, о дополнительном финансировании университетов, а также об увеличении помощи инвалидам. В последнем случае парламенту впервые за 22 года удалось преодолеть вето президента на законопроект.

