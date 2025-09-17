https://ria.ru/20250917/arest-2042521235.html
Суд заочно арестовал Чичваркина* по делу о фейках о ВС России
Суд заочно арестовал Чичваркина* по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 17.09.2025
Суд заочно арестовал Чичваркина* по делу о фейках о ВС России
Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ и уклонении от обязанностей...
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ и уклонении от обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чичваркина* Евгения Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ; частью 2 статьи 330.1 УК РФ, сроком на два месяца", - рассказали в пресс-службе. Ему вменяется публичное распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушение порядка деятельности иностранного агента.* Признан в России иноагентом
Суд заочно арестовал Чичваркина* по делу о фейках о ВС России
