Суд заочно арестовал Чичваркина* по делу о фейках о ВС России

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ и уклонении от обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чичваркина* Евгения Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ; частью 2 статьи 330.1 УК РФ, сроком на два месяца", - рассказали в пресс-службе. Ему вменяется публичное распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушение порядка деятельности иностранного агента.* Признан в России иноагентом

