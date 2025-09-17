https://ria.ru/20250917/arest-2042508847.html
Суд продлил арест сыну вице-губернатора Брянской области
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до декабря срок ареста генеральному директору "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрию Симоненко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить Симоненко Юрию Николаевичу срок содержания под стражей до 21 декабря 2025 года", - огласила решение судья. Юрий Симоненко - сын также арестованного вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Согласно озвученным в суде материалам следствия, Юрий Симоненко изготавливал и использовал подложные документы. Следователь, мотивируя ходатайство о продлении ареста, уточнил, что по делу, в частности, необходимо опросить ряд свидетелей, в том числе, сотрудников Минобороны РФ. Прокурор уточнил, что уже выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий. Защита Симоненко просила назначить ему домашний арест, предоставив документы на квартиру, в которой он смог бы отбывать меру пресечения. Мещанский суд Москвы в конце июля отправил вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Вину он не признает, сообщала его защита РИА Новости. В рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области также арестованы начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура, директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до декабря срок ареста генеральному директору "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрию Симоненко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить Симоненко Юрию Николаевичу срок содержания под стражей до 21 декабря 2025 года", - огласила решение судья.
Юрий Симоненко - сын также арестованного вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко.
Согласно озвученным в суде материалам следствия, Юрий Симоненко изготавливал и использовал подложные документы.
Следователь, мотивируя ходатайство о продлении ареста, уточнил, что по делу, в частности, необходимо опросить ряд свидетелей, в том числе, сотрудников Минобороны РФ.
Прокурор уточнил, что уже выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий.
Защита Симоненко просила назначить ему домашний арест, предоставив документы на квартиру, в которой он смог бы отбывать меру пресечения.
Мещанский суд Москвы в конце июля отправил вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Вину он не признает, сообщала его защита РИА Новости.
В рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области также арестованы начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура, директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов.