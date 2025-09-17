Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест сыну вице-губернатора Брянской области - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/arest-2042508847.html
Суд продлил арест сыну вице-губернатора Брянской области
Суд продлил арест сыну вице-губернатора Брянской области - РИА Новости, 17.09.2025
Суд продлил арест сыну вице-губернатора Брянской области
Мещанский суд Москвы продлил до декабря срок ареста генеральному директору "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрию Симоненко по делу о злоупотреблении... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:43:00+03:00
2025-09-17T15:43:00+03:00
брянская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до декабря срок ареста генеральному директору "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрию Симоненко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить Симоненко Юрию Николаевичу срок содержания под стражей до 21 декабря 2025 года", - огласила решение судья. Юрий Симоненко - сын также арестованного вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Согласно озвученным в суде материалам следствия, Юрий Симоненко изготавливал и использовал подложные документы. Следователь, мотивируя ходатайство о продлении ареста, уточнил, что по делу, в частности, необходимо опросить ряд свидетелей, в том числе, сотрудников Минобороны РФ. Прокурор уточнил, что уже выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий. Защита Симоненко просила назначить ему домашний арест, предоставив документы на квартиру, в которой он смог бы отбывать меру пресечения. Мещанский суд Москвы в конце июля отправил вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Вину он не признает, сообщала его защита РИА Новости. В рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области также арестованы начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура, директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов.
https://ria.ru/20250915/vzyatka-2042032227.html
https://ria.ru/20250909/vzyatki-2040655375.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, общество
Брянская область, Общество
Суд продлил арест сыну вице-губернатора Брянской области

Суд продлил арест сыну вице-губернатора Брянской области Симоненко

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил до декабря срок ареста генеральному директору "Брянского металлообрабатывающего завода" Юрию Симоненко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить Симоненко Юрию Николаевичу срок содержания под стражей до 21 декабря 2025 года", - огласила решение судья.
Обыск в доме экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России по делу о получении взятки - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Появились подробности по делу генерала МВД Панова о взятке
15 сентября, 14:37
Юрий Симоненко - сын также арестованного вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко.
Согласно озвученным в суде материалам следствия, Юрий Симоненко изготавливал и использовал подложные документы.
Следователь, мотивируя ходатайство о продлении ареста, уточнил, что по делу, в частности, необходимо опросить ряд свидетелей, в том числе, сотрудников Минобороны РФ.
Прокурор уточнил, что уже выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий.
Защита Симоненко просила назначить ему домашний арест, предоставив документы на квартиру, в которой он смог бы отбывать меру пресечения.
Мещанский суд Москвы в конце июля отправил вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Вину он не признает, сообщала его защита РИА Новости.
В рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области также арестованы начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура, директор ООО "Данила-Мастер" Александр Яськов.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Нижнем Новгороде осудили экс-сотрудников предприятия ОПК за взятки
9 сентября, 13:14
 
Брянская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала