Суд продлил арест вице-губернатору Брянской области

Суд продлил арест вице-губернатору Брянской области

Мещанский суд Москвы продлил арест вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить срок содержания под стражей до 21 декабря 2025 года", - огласила решение судья.Адвокат Симоненко просила отпустить его из-под стражи, представила суду документы, свидетельствующие о его проблемах со здоровьем. Защита обратила внимание суда, что доводы следствия о невозможности избрания иной меры пресечения являются абсурдными."Это человек (Симоненко - ред.) с непререкаемым авторитетом на территории Брянской области. Именно его личный авторитет позволил оперативно решать задачи, связанные с возведением оборонительных сооружений", - пояснила адвокат.Согласно материалам, озвученным следователем в суде, Симоненко совместно с соучастниками изготавливал и использовал заведомо подложные документы."Я всегда выполнял свою работу добросовестно. Оборонительные сооружения были построены своевременно, качественно, в полном объеме, что подтверждено актами приёмки… Никуда я скрываться не намерен, со следствием я готов сотрудничать и давать показания в полном объеме", - сказал в суде вице-губернатор.Ранее в рамках расследования дела арест продлили гендиректору "Брянского металлообрабатывающего завода" и сыну вице-губернатора Юрию Симоненко и директору ООО "Данила-Мастер" Александру Яськову. Кроме того, в СИЗО находится начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.

