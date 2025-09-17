Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест вице-губернатору Брянской области - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 17.09.2025 (обновлено: 17:10 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/arest--2042523907.html
Суд продлил арест вице-губернатору Брянской области
Суд продлил арест вице-губернатору Брянской области - РИА Новости, 17.09.2025
Суд продлил арест вице-губернатору Брянской области
Мещанский суд Москвы продлил арест вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:32:00+03:00
2025-09-17T17:10:00+03:00
брянская область
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031158859_0:531:2697:2048_1920x0_80_0_0_74022d6854ce724bf5f790cbd0c655a6.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить срок содержания под стражей до 21 декабря 2025 года", - огласила решение судья.Адвокат Симоненко просила отпустить его из-под стражи, представила суду документы, свидетельствующие о его проблемах со здоровьем. Защита обратила внимание суда, что доводы следствия о невозможности избрания иной меры пресечения являются абсурдными."Это человек (Симоненко - ред.) с непререкаемым авторитетом на территории Брянской области. Именно его личный авторитет позволил оперативно решать задачи, связанные с возведением оборонительных сооружений", - пояснила адвокат.Согласно материалам, озвученным следователем в суде, Симоненко совместно с соучастниками изготавливал и использовал заведомо подложные документы."Я всегда выполнял свою работу добросовестно. Оборонительные сооружения были построены своевременно, качественно, в полном объеме, что подтверждено актами приёмки… Никуда я скрываться не намерен, со следствием я готов сотрудничать и давать показания в полном объеме", - сказал в суде вице-губернатор.Ранее в рамках расследования дела арест продлили гендиректору "Брянского металлообрабатывающего завода" и сыну вице-губернатора Юрию Симоненко и директору ООО "Данила-Мастер" Александру Яськову. Кроме того, в СИЗО находится начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.
https://ria.ru/20250915/vzyatka-2042032227.html
https://ria.ru/20250917/sud-2042378654.html
брянская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031158859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9dee1eafbc6520c433fb82bd3e428397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, москва, общество
Брянская область, Москва, Общество
Суд продлил арест вице-губернатору Брянской области

Суд в Москве продлил арест вице-губернатору Брянской области Симоненко

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВице-губернатор Брянской области Николай Симоненко на заседании суда в Москве
Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко на заседании суда в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей до 21 декабря 2025 года", - огласила решение судья.
Обыск в доме экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России по делу о получении взятки - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Появились подробности по делу генерала МВД Панова о взятке
15 сентября, 14:37
Адвокат Симоненко просила отпустить его из-под стражи, представила суду документы, свидетельствующие о его проблемах со здоровьем. Защита обратила внимание суда, что доводы следствия о невозможности избрания иной меры пресечения являются абсурдными.
"Это человек (Симоненко - ред.) с непререкаемым авторитетом на территории Брянской области. Именно его личный авторитет позволил оперативно решать задачи, связанные с возведением оборонительных сооружений", - пояснила адвокат.
Согласно материалам, озвученным следователем в суде, Симоненко совместно с соучастниками изготавливал и использовал заведомо подложные документы.
"Я всегда выполнял свою работу добросовестно. Оборонительные сооружения были построены своевременно, качественно, в полном объеме, что подтверждено актами приёмки… Никуда я скрываться не намерен, со следствием я готов сотрудничать и давать показания в полном объеме", - сказал в суде вице-губернатор.
Ранее в рамках расследования дела арест продлили гендиректору "Брянского металлообрабатывающего завода" и сыну вице-губернатора Юрию Симоненко и директору ООО "Данила-Мастер" Александру Яськову. Кроме того, в СИЗО находится начальник управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
У осужденной за взятку экс-судьи конфисковали торговый центр и квартиры
06:18
 
Брянская областьМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала