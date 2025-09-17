Альянс США и Великобритании лишился мирового лидерства, пишут СМИ
WP: альянс США и Великобритании лишился мирового лидерства на фоне раскола
Дональд Трамп и Карл III
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Некогда обеспечивавший глобальный миропорядок альянс США и Великобритании больше не играет лидирующую роль на мировой арене, как это было в 20 веке, на фоне глобального раскола и внутриполитических скандалов, подорвавших популярность лидеров двух стран, пишет издание Washington Post.
Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
"США и Великобритания когда-то были лидерами на мировой арене, дипломатическим дуэтом, боровшимся с серьезными кризисами... Теперь уже не в такой мере", - пишет издание.
Газета подчеркивает, что Трамп совершил визит в Великобританию "на фоне разворачивающегося глобального раскола, хаоса и разрушений, с которыми не справился ни один исторический альянс". На этом фоне США и Великобритания, стали расходиться по взглядах по ряду вопросов, включая конфликт в секторе Газа.
Еще одной проблемой ранее мощного альянса издание называет то, что современным лидерам США и Британии, в отличие от их предшественников, приходится сталкиваться со скандалами в социальных сетях, затмевающими послания их официальных встреч. В результате, и Трамп, и британский премьер Кир Стармер стали "крайне непопулярны", и "вряд ли получат выгоду от того, что публика увидит их вместе".