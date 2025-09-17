https://ria.ru/20250917/altay-2042544359.html
На Алтае застрелили семью пенсионеров из-за приусадебного участка
На Алтае застрелили семью пенсионеров из-за приусадебного участка - РИА Новости, 17.09.2025
На Алтае застрелили семью пенсионеров из-за приусадебного участка
Семью пенсионеров застрелили в Алтайском крае из-за приусадебного участка, задержан брат женщины, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по... РИА Новости, 17.09.2025
БАРНАУЛ, 17 сен - РИА Новости. Семью пенсионеров застрелили в Алтайском крае из-за приусадебного участка, задержан брат женщины, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. "Сегодня днем на приусадебном участке одного из частных домов в Железнодорожном районе города Барнаула были обнаружены тела 76-летних супругов с огнестрельными ранениями... По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступление было раскрыто по горячим следам. "По подозрению в совершении убийства задержан 69-летний брат потерпевшей. По данным следствия, подозреваемый проживал в доме один, а его сестра, имевшая долю собственности на дом, пользовалась приусадебным участком. Между родственниками постоянно возникали конфликты", - отмечают в ведомстве. Днем в среду подозреваемый, будучи пьяным, застрелил супругов из зарегистрированного охотничьего ружья, заявили в следственном управлении. "В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СУСК. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
На Алтае застрелили семью пенсионеров из-за приусадебного участка
СК: в Алтайском крае застрелили семью пенсионеров из-за приусадебного участка
БАРНАУЛ, 17 сен - РИА Новости. Семью пенсионеров застрелили в Алтайском крае из-за приусадебного участка, задержан брат женщины, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"Сегодня днем на приусадебном участке одного из частных домов в Железнодорожном районе города Барнаула
были обнаружены тела 76-летних супругов с огнестрельными ранениями... По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление было раскрыто по горячим следам.
"По подозрению в совершении убийства задержан 69-летний брат потерпевшей. По данным следствия, подозреваемый проживал в доме один, а его сестра, имевшая долю собственности на дом, пользовалась приусадебным участком. Между родственниками постоянно возникали конфликты", - отмечают в ведомстве.
Днем в среду подозреваемый, будучи пьяным, застрелил супругов из зарегистрированного охотничьего ружья, заявили в следственном управлении.
"В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СУСК.
Прокурор Алтайского края
Антон Герман поставил на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.