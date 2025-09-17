https://ria.ru/20250917/altay-2042544359.html

На Алтае застрелили семью пенсионеров из-за приусадебного участка

2025-09-17T17:48:00+03:00

2025-09-17T17:48:00+03:00

2025-09-17T17:49:00+03:00

происшествия

алтайский край

россия

барнаул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

БАРНАУЛ, 17 сен - РИА Новости. Семью пенсионеров застрелили в Алтайском крае из-за приусадебного участка, задержан брат женщины, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. "Сегодня днем на приусадебном участке одного из частных домов в Железнодорожном районе города Барнаула были обнаружены тела 76-летних супругов с огнестрельными ранениями... По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступление было раскрыто по горячим следам. "По подозрению в совершении убийства задержан 69-летний брат потерпевшей. По данным следствия, подозреваемый проживал в доме один, а его сестра, имевшая долю собственности на дом, пользовалась приусадебным участком. Между родственниками постоянно возникали конфликты", - отмечают в ведомстве. Днем в среду подозреваемый, будучи пьяным, застрелил супругов из зарегистрированного охотничьего ружья, заявили в следственном управлении. "В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СУСК. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.

алтайский край

россия

барнаул

